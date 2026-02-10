Nem volt elég a győzelem, Haalandék így provokálták a Liverpool-szurkolókat

A Manchester City egy kaotikus végjátékkal záruló rangadón hozta el a három pontot a Liverpool otthonából. Szoboszlai Dominik elképesztő szabadrúgásgóljával még a Liverpool vezetett, ám Pep Guardiola meg tudta fordítani az állást. Előbb Bernardo Silva egyenlített Erling Haaland fejese után, majd a norvég támadó tizenegyese döntötte el a meccset. Az utolsó pillanatban Szoboszlai még piros lapott kapott Haaland lerántásáért, majd a meccs után a City-játékosok önfeledt ünneplésbe kezdtek, de nem érték be ennyivel.

Szoboszlai Dominik és Erling Haaland versenyfutásának végén a Liverpool-szurkolói lettek szomorúbbak (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Haalandék a szurkolók elé lökték a Liverpool korábbi másodedzőjét

A mérkőzés után futótűzként kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen Haaland és Phil Foden Pep Guardiola segítőjét, Pep Lijnderst a Liverpool-szurkolók felé taszigálják, hogy a hazai drukkerek előtt ünnepelje meg az idegenbeli sikert. Ebben talán még nem lenne semmi különös, ám a holland szakember korábban éveken át dolgozott a Liverpoolnál Jürgen Klopp másodedzőjeként, így pedig egyből érthetővé válik, hogy miért pikáns a jelenet.



Kiverte a biztosítékot a jelenet a szurkolóknál

Sokan úgy gondolták a mérkőzés után, hogy Haalandék ezzel akarták felbőszíteni a Liverpool-szurkolókat, mások arra szólították fel a norvégot, hogy viselkedjen szerényebben. Akadt olyan kommentelő is, aki a City pénzügyi szabálysértését emlegette fel, miszerint a klubnak 115 vádpont miatt kell felelnie, ám az ügy még nem zárult le teljesen. A Liverpool–City rangadó után Szoboszlaiék maradtak a tabella hatodik helyén, Haalandék pedig hat pontra csökkentették hátrányukat az éllovas Arsenallal szemben.

