Kádár L. Gellért: Kis nép vagyunk, mégis világszerte jelen vagyunk

A Nemzeti Filmintézet új kezdeményezéseként Hollywood szívében megrendezett Made in Hungary filmfesztivál a közelmúlt legsikeresebb magyar alkotásaiból adott ízelítőt a Los Angeles-i közönségnek a hétvégén. Az ikonikus, Beverly Hills-i Lumiere moziban megrendezett fesztivál nyitófilmje a Hogyan tudnék élni nélküled? volt, vetítettek a Hunyadi sorozatból, sőt a címszerepet alakító Kádár L. Gellérttel személyesen is találkozhatott az amerikai közönség.

2025. 11. 24. 11:05
Fotó: Photographer:Dan Baas
A Nemzeti Filmintézet amerikai partnerével, a New York-i Liszt Intézettel Made in Hungary címmel november 21–23. között rendezte meg a magyar filmek fesztiválját Los Angelesben, amelyen Kádár L. Gellért is részt vett. A tavaly indított új filmünnepnek az ikonikus Beverly Hills-i Lumiere mozi adott otthont, ahol három napon át nézhette a közönség a közelmúlt kiemelkedő magyar produkcióit.

Kádár L. Gellért szerint a Los Angeles-i mentalitás lenyűgöző (Fotó: Dan Baas)

A Made in Hungary fesztivál nyitófilmje az eddigi valamennyi nézettségi és bevételi rekordot megdöntő Hogyan tudnék élni nélküled? volt.

Az amerikai közönség láthatta a legnagyobb hazai színészlegendákat felvonultató Ma este gyilkolunk című krimi-vígjátékot, az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. portréfilmet, a Csongor és Tünde animáció feldolgozását, a nézettségrekorder és Európai Filmdíj-jelölt ifjúsági filmet, a Véletlenül írtam egy könyvet című alkotást. Magyarország hivatalos Oscar-nevezése, az Árva is bemutatkozott a Los Angeles-i közönségnek. A Reménytelenül címmel készült József Attila életrajzi film és a Nobel-díjas Krausz Ferenc életútját bemutató, Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című dokumentumfilm is műsoron volt.

Kádár L. Gellérttel is találkozhattak Los Angelesben

A fesztivál záróeseményén a hazai filmipar nagy áttöréseként jegyzett, nagyszabású európai koprodukcióban készült Hunyadi sorozat első két részét láthatta a Los Angeles-i közönség, amely személyesen találkozhatott a törökverőt alakító Kádár L. Gellérttel és Robert Dornhelm rendezővel.

Kádár L. elmondta, hogy Los Angeles egészen különleges élmény számára. 

Olyan, mintha egy filmben lennék – a város hangulata, az itt élők mentalitása lenyűgöző. Mindenkinek azt kívánom, hogy legalább egyszer az életben átélhesse ezt az élményt.

Külön örömét fejezte ki amiatt, hogy a Hunyadi sorozat az Egyesült Államokban, a kifejezetten magyar filmekre fókuszáló Made in Hungary Filmfesztiválon is bemutatkozott. „Nagy megtiszteltetés, hogy a sorozat híre ezen a fesztiválon keresztül nemcsak a magyar diaszpóra tagjaihoz, hanem az amerikai közönséghez is eljutott.” Kiemelte, mennyire jóleső érzés volt találkozni a Los Angeles-i magyar közösség tagjaival – köztük számos erdélyi származású nézővel is. 

Kis nép vagyunk, mégis világszerte jelen vagyunk.

A színész kitért arra is, milyen erős szakmai és emberi kapcsolat alakult ki közte és a sorozat egyik rendezője, Robert Dornhelm között. „A forgatás óta különleges szakmai kötelék fűz bennünket össze. A sorozattal a világ több pontján megfordultam Kanadától Rómáig, így külön öröm volt Robert Dornhelmet itt, Los Angelesben újra látni”.

Amerikában kíváncsiak a magyarok történeteire

Dr. Palotai Csenge, a Made in Hungary fesztivál igazgatója elmondta, hogy „A tavaly indított Los Angeles-i rendezvény nagy siker lett, megtalálta a közönségét, idén is telt házas vetítéseken mutatkoztak be a kiemelkedő magyar filmek. 

A visszajelzések egyértelműen mutatják, hogy Amerikában kíváncsiak a magyarok történeteire és hőseire. 

A XV. századi, európai jelentőségű hadvezérre, irodalmunk kiemelkedő alkotásaira és alkotóira és a friss Nobel-díjas kutatónk életére is.”

A Made in Hungary rendezvénysorozat a Nemzeti Filmintézet és a New York-i Liszt Intézet közös rendezvénye, küldetése az, hogy évente méltó bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kurrens magyar filmeknek a nemzetközi filmipar amerikai központjában, Los Angelesben. 

 

