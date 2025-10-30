Nagyot kell alakítani a következő fél évben, hogy megmaradjanak a hazai szőlőültetvények

„Már csak a Bükki borvidék mentes a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségtől, ezért már minden magyar szőlőtermelő erős izgalmi állapotba került amiatt, hogy vajon hogyan tudja megóvni ültetvényét. Fél év áll rendelkezésre az első védekezésig, hogy a szükséges megoldást kidolgozzuk” – vezette fel az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának szőlő, bor, pálinka albizottságának ülését Font Sándor, a testület elnöke.

Zalában fertőz leginkább a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A képviselő, aki a Kunsági borvidéken saját maga is termel, az aktuális kérdések közül többet is felvetett. Ezek egyike, hogy például a Kunsági borvidéken képtelenség lesz megoldani az együtt permetezést, mert egy-egy település határában akár 2600-3000 hektár szőlőültetvény is van, ezért

muszáj lesz visszahozni az EU által kivont, hosszú hatástartamú, felszívódó szereket.

Fontos kérdés az is, hogy mi lesz a bioborászatokkal, amelyek nem használnak vegyszereket, ültetvényeik pedig így a fitoplazma terjedésének melegágyai.

– A betegség 2013-ban jelent meg Zalában, azóta élnek vele együtt, az utóbbi időben pedig annyira felgyorsult a betegség terjedése, hogy februárban létrehoztak egy szőlő fitoplazma szőlész munkacsoportot, és egyeztetést kezdeményeztek az agrártárcával – mondta előadásában tarsoly Róbert, a Zalai borvidék hegyközségi tanácsának elnöke. Mint elmondta, sajnos találkoztak olyan esetekkel is, amikor a szőlőtermelők nem jelentették a betegséget. Ez azért is érthetetlen, mert a kivágott tőkék után kártalanítás jár – tette hozzá. Az már az ülés későbbi szakaszában hangzott el, hogy mivel a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma karantén kórokozó, bejelentési és védekezési kötelezettség áll fenn, aminek elmulasztása pedig bírsággal jár.

Tarsoly Róbert elmondta, hogy idén extrém korán, már június 25-én találkoztak az aranyszínű sárgaság tüneteivel. A helyzet súlyosbodását azzal is érzékeltette, hogy saját ültetvényén 2014 és 2020 között egy alkalommal védekezett a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen, ez tavalyelőttől már felment négy alkalomra. Közben pedig a betegség terjedését nem sikerült megállítani.

Tartok attól, hogy a kisbirtokok egy-két éven belül eltűnnek a Zalai borvidékről

– nevezett meg egy lehetséges következményt. Az agrártárca által kihirdetett, 3,8 milliárd forinttal megtámogatott cselekvési terv részeként elindított felderítésről elmondta, hogy ez jelenleg önkéntes alapon működik, „ami kevés lesz, de az irány jó”. A védekezésre hozott rendelkezés pedig nagy terhet ró a hegybírókra, az a passzus, amely szerint fertőzés esetén a „hegybíró gondoskodik a szőlőtőkék megsemmisítéséről” Tarsoly szerint nonszensz, a hegybírók ezt képtelenek ellátni.