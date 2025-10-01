Nagy a dráma a szőlőültetvényeken, alapvető változás kell a pusztító kór megállításához

Idén látványosan felgyorsult az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság fitoplazma betegség terjedése, amely a szőlő teljes pusztulásához vezet – hangzott el egy zalai konferencián. Július közepéig a 22-ből már 15 hazai borvidékről jelentettek eseteket, a legsúlyosabb helyzet pedig Zalában van.

Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés állíthatja meg a fitoplazma terjedését Forrás: Wikipedia.org

A betegség elterjedésében szerepe van a szabályozásnak is. Legalábbis ez volt leszűrhető Zsolnai Balázs kertészmérnök, növényvédő szakember előadásából, aki elmondta, hogy a kabóca ugyan már 2006-ban megjelent az országban, de nem zárlati kártevő, ezért nem is tudtak védekezni ellene. Egészen 2013-ig nem volt itt a fitoplazma, addigra viszont az amerikai szőlőkabóca annyira elterjedt, aminek eredménye a mai helyzet. Ezért Zsolnai kérdésként vetette fel, hogy vajon ha az amerikai szőlőkabóca az egyetlen vektor, miért nem lehetett már korábban védekezni ellene?

Szabó Béla, a Zala Vármegyei Kormányhivatal agrárügyi főosztályának növény- és talajvédelmi osztályvezetője arról beszélt, hogy ha bejut a fitoplazma a szőlőbe, nem lehet meggyógyítani a növényt, hanem a tőkét gyökerestől kell kiemelni és megsemmisíteni. A fertőzött területeket és 100 méteres körzetüket is ellenőrzik, vagyis azaz idén már arra nincs kapacitásuk, hogy a teljes területet bejárják, 2025-ben ugyanis már annyira elterjedt a betegség.

A Zala vármegyei szőlőtermő terület a hivatalos nyilvántartás szerint mintegy ötezer hektár, ebből 2900 hektár fertőzött, vagyis a termőterület 64 százaléka.

Az úgynevezett pufferterületeket, vagyis a fertőzött részek közvetlen szomszédságában fekvő területeket is számolva pedig már 93 százalék ez az arány.

A nagy problémát az elhagyott területek jelentik. Ez az osztályvezető szerint a szőlőtermő területként nyilvántartott ötezer hektár egyharmada. Mint mondta, az elhagyott területet nem szabad összekeverni az elhanyagolttal, előbbin ugyanis már évek óta nem történt semmi, már nem egyszerűen gazos, hanem az omladozó pincéből már az akácfa is kinőtt – érzékeltette a jellemző állapotokat. Ezenfelül vannak az elhanyagolt ültetvények, amelyet hivatalosan úgy határoznak meg, hogy az számít annak, amit az adott évben nem metszettek. Ha viszont akár csak egy metszés is volt, már nem minősül elhanyagoltnak, akkor sem, ha a sorközök tele vannak gazzal, és nem is permeteznek.

Az ilyen területeken pedig jól tud szaporodni az amerikai szőlőkabóca és a fitoplazma is, vagyis hiába permetezi valaki rendszeresen az ültetvényét, a szomszédból átjöhetnek a területére a kabócák, terjesztve a fitoplazmát.

A helyzet súlyosságát jól jelzik az idei számok is. Míg ugyanis 2013 és 2024 között mintegy 70 ezer tőkét kellett kivágatni, ami átszámolva 20 hektár szőlőterületet jelent, addig csak idén augusztus végéig 235 ezer tőkét kellett kivágásra ítélni – ez pedig már 65-70 hektárnyi szőlőterület, csak az idén.