Veszélyben a teljes hazai szőlőállomány, a kormány milliárdokat ad az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre

Cselekvési tervet fogadott el és 3,8 milliárd forintot különített el a kormány az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni küzdelemre – közölte Nagy István agrárminiszter. Mint mondta, ebből oldják meg a szemlét, a felderítést és a vegyszeres kezelést. Sőt, szükség esetén támogatják az ültetvények újratelepítését is – mondta a tárcavezető.

A teljes magyar szőlőültetvény-állományt veszélyezteti az aranyszínű sárgaság / Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Az agrárminiszter kiemelte, a helyzet komoly, mivel a teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van. A 19 vármegyéből 13-ban már jelen van a kórokozó. Különösen Zala, valamint a Balaton környéki területek érintettek súlyosan. Nagy István leszögezte, a betegség az emberre semmilyen veszélyt nem jelent, és a borba sem jut át, a szőlőben viszont rendkívüli károkat tud előidézni.

Éppen ezért közös és azonnali fellépésre van szükség az aranyszínű sárgaság megfékezésére

– tette hozzá.

A cselekvési terv részeként országos felderítés indul. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa hat-nyolc fős szemlecsoportokat állít föl, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. Előszűrés céljából a Nébih mobil laborautója helyszíni méréseket is végez.

Nagy jelentősége van a tavaszi védekezéseknek, de a szüret utáni kezelésekkel is gyéríthető a kabócapopuláció, ezért országos növényvédőszeres program is indul.

A miniszter biztosított mindenkit, hogy mindent megtesz a szőlőültetvények megvédéséért.