Veszélyben a teljes hazai szőlőállomány, a kormány milliárdokat ad az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre

Az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt intézkedésekről és támogatásokról egyeztettek az ágazat szereplői a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával (HNT) – közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető beszámolója szerint a kormány akcióterve megvédi szőlőültetvényeinket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 13:27
Az összes magyarországi szőlőültetvénynek veszélyt jelent az aranyszínű sárgaság Fotó: MICHAL FLUDRA Forrás: NurPhoto
Cselekvési tervet fogadott el és 3,8 milliárd forintot különített el a kormány az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni küzdelemre – közölte Nagy István agrárminiszter. Mint mondta, ebből oldják meg a szemlét, a felderítést és a vegyszeres kezelést. Sőt, szükség esetén támogatják az ültetvények újratelepítését is – mondta a tárcavezető.

aranyszínű sárgaság, Aerial view of the vineyard located on the south-eastern foot of the Bukk Mountains is seen near Bogacs, Hungary on 25 September 2021 (Photo by Michal Fludra/NurPhoto) (Photo by Michal Fludra / NurPhoto via AFP)
A teljes magyar szőlőültetvény-állományt veszélyezteti az aranyszínű sárgaság / Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

Az agrárminiszter kiemelte, a helyzet komoly, mivel a teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van. A 19 vármegyéből 13-ban már jelen van a kórokozó. Különösen Zala, valamint a Balaton környéki területek érintettek súlyosan. Nagy István leszögezte, a betegség az emberre semmilyen veszélyt nem jelent, és a borba sem jut át, a szőlőben viszont rendkívüli károkat tud előidézni.

Éppen ezért közös és azonnali fellépésre van szükség az aranyszínű sárgaság megfékezésére

– tette hozzá.

A cselekvési terv részeként országos felderítés indul. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa hat-nyolc fős szemlecsoportokat állít föl, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. Előszűrés céljából a Nébih mobil laborautója helyszíni méréseket is végez.

Nagy jelentősége van a tavaszi védekezéseknek, de a szüret utáni kezelésekkel is gyéríthető a kabócapopuláció, ezért országos növényvédőszeres program is indul.

A miniszter biztosított mindenkit, hogy mindent megtesz a szőlőültetvények megvédéséért.

