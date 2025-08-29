Tisza-csomag: a középosztályt sújtaná leginkább a többkulcsos szja

Ha a Tisza Párt kiszivárgott tervei alapul vehetők, visszatérne a többkulcsos személyijövedelemadó-rendszer Magyarországra és nem kettő, hanem három sávot vezetnének be, ez pedig legnagyobb mértékben a középosztályt sújtaná. Ugyanis bár a legalsó sáv a jelenlegi tizenöt százalékos kulcs maradna, ám lényegében csak a legkisebb jövedelműek tartoznának ide, sokan átkerülnének az ettől valamivel magasabb, 22 százalékos sávba. Ide tartozna az átlagkereset és már a hazai medián bér is. Noha a Tisza Párt részéről cáfolták, hogy adóemelés lenne készülőben, a kampányprogramjukban jelentős áfacsökkentés szerepel. Az általános forgalmi adó a legnagyobb mértékű állami adóbevétel Magyarországon, a kieső bevételt pedig valahonnan pótolni szükséges, ennek lehet egy feltételes és lehetséges forgatókönyve a személyijövedelemadó-rendszer átalakítása. A Tisza-csomaggal főként a középréteg járna rosszul.

Ma az szja-bevallás egyszerűnek számít, a többkulcsos adó jóval több adminisztrációt is jelent

(Fotó: Huszár Márk)

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független szakszervezetének elnöke lapunk megkeresésére azt mondta, mindenképp elvonásról van szó és csupán a legkisebb keresetűeket nem érintené hátrányosan a változás a kereskedelmi dolgozók körében. Igaz, hogy az ő terheik nem nőnének tovább, viszont nem járnának jobban,

nem emelkedne a bérük azáltal, hogy a tőlük magasabb keresetűek terhei növekednének. Szerinte pont a középosztály, a polgári réteg kerülne rosszabb helyzetbe

egy esetleges adóemeléssel.

A kiszivárgott adatok is erre utalnak, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán számításokat is közzétett, az adatok, legalábbis az arányok mindenképp beszédesek.

Bruttó hatszázezer forint havi bért alapul véve a lehetséges elvonás mértéke több mint tizenkétezer forint – ez gyakorlatilag kitesz egy kisebb béremelést. Az említett összeg jövedelemadója jelenleg kilencvenezer forint, ez az szja-összeg 102833 forintra emelkedne. Ha pedig már az átlagbér alatti összegnél ilyen arányú növekmény valószínűsíthető, az ettől magasabb bruttó bérek esetében ez többszöröződik. Például a tanároknál vagy éppen az orvosoknál. A Tisza-csomagnak ugyanis több szakma is a kárvallottja lehet. Egy középiskolai tanár most megemelt átlagos bérét (883 ezer Ft/hó) havi 33 ezer Ft-tal tennék kevesebbé.