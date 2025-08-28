Brutális pofon lenne a pedagógusoknak a Tisza-csomag

Nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt személyi jövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, vagyis a Tisza-csomag, amelyek szerint az átlagbér 22 százalékkal adózna, a legmagasabb adókulcs pedig 33 százalék lenne. A számokból kiderült, hogy az szja-emelés kemény odacsapna a pedagógusok keresetének.

Alaposan megnyirbálná a pedagógusok bérét a Tisza-csomag

Fotó: Shutterstock

Számításaink szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek

egy évben háromszázezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint hétszázezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie.

Ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette a keddi Kormányinfón: mint mondta, egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente. Hozzátette: ebből nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt korábbi, adócsökkentéssel kapcsolatos ígéretei a durva átverések és a „gyurcsányi politikai hazugságok világába tartoznak”.

Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó – reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának szja-emelésről szóló terve.

A miniszterelnök rámutatott, Magyar Péter adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó négyszázezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék.

A kormányfő egyben kijelentette, mindez csak akkor történhet meg, ha hagyjuk. „De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas” – fogalmazott.

Az orvosokat sem kímélné a Tisza-csomag

Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint ha megvalósulna a Tisza-csomag, a középső adózási sávba, 22 százalékba esne az összes szakdolgozó, míg a diplomás szakdolgozók már 33 százalékkal adóznának az orvosokkal együtt.

Ez azt jelenti, hogy az az orvos, aki bruttó 2,2 millió forintot keres jelenleg, amelynek a nettó értéke 1,4 millió forint, az a Tisza Párt adórendszerével több mint 228 ezerrel kevesebbet kapna. A progresszív adózás a nővéreknek, ápolóknak is súlyos tízezrekbe kerülne, de a diplomás ápolóknak is százezres összegről kellene lemondaniuk havonta

– szögezte le, hozzátette: Magyar Péterék politikája semmi másról nem szól, mint népnyúzásról.