Újabb bizonyíték a Tisza Párt sunyiságára: a dolgozók 60 százalékát sújtó adóemelésre készülnek

„Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni, és amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig” – hangsúlyozta Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 16:01
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
A Tisza Párt elhallgatta adóemelési terveit, amelyek a magyar munkavállalók jelentős részét érintenék – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában Kocsis Máté. 

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: 

Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van, és a Tarr Zoltán alelnök, valamint a párt gazdasági munkacsoportját vezető Dálnoki Áron által felvázolt elképzelések a bérek emelkedése miatt 2026-ban már 2,8 millió munkavállalót sújtanának – vagyis a dolgozó magyarok 60 százalékát, a 400 ezer forintos fizetés felett keresőket.

„Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni, és amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig” – hangsúlyozta Kocsis Máté. Felidézte Tarr Zoltán szavait is, miszerint „előbb meg kell nyerniük a választást, utána mindent lehet, de addig beszélni sem szabad nyilvánosan erről”. 

A frakcióvezető szerint ez újabb bizonyítéka a Tisza Párt „sunyiságának”. Mint fogalmazott, a következő hetekben minden háztartásba, munkahelyre és felületre el fogják juttatni a tiszások adóemelési terveit. 

Egyre többeknek van elegük Magyar Péterék hazugságaiból és trükkjeiből, ezért gyengülnek, de ezzel az újabb lebukásukkal mindenkinek tisztában kell lennie

 – zárta bejegyzését Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
 

 

Néző László
Tisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

