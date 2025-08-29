Újabb bizonyíték a Tisza Párt sunyiságára: a dolgozók 60 százalékát sújtó adóemelésre készülnek

A Tisza Párt elhallgatta adóemelési terveit, amelyek a magyar munkavállalók jelentős részét érintenék – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában Kocsis Máté.

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta:

Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van, és a Tarr Zoltán alelnök, valamint a párt gazdasági munkacsoportját vezető Dálnoki Áron által felvázolt elképzelések a bérek emelkedése miatt 2026-ban már 2,8 millió munkavállalót sújtanának – vagyis a dolgozó magyarok 60 százalékát, a 400 ezer forintos fizetés felett keresőket.

„Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni, és amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig” – hangsúlyozta Kocsis Máté. Felidézte Tarr Zoltán szavait is, miszerint „előbb meg kell nyerniük a választást, utána mindent lehet, de addig beszélni sem szabad nyilvánosan erről”.

A frakcióvezető szerint ez újabb bizonyítéka a Tisza Párt „sunyiságának”. Mint fogalmazott, a következő hetekben minden háztartásba, munkahelyre és felületre el fogják juttatni a tiszások adóemelési terveit.

Egyre többeknek van elegük Magyar Péterék hazugságaiból és trükkjeiből, ezért gyengülnek, de ezzel az újabb lebukásukkal mindenkinek tisztában kell lennie

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

