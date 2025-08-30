Deutsch Tamás: Ha léteznek Magyar Péter adócsökkentő tervei, miért nem mutatta be őket? + videó

„Ha a budai zsúrpubi tényleg tele van bámulatos adócsökkentő ötletekkel, akkor az mégis hogyan történhetett, hogy augusztus 20-án, amikor ország-világ előtt meghirdette a sztratoszférikus Tisza-programját, ezekről a dolgokról egy árva szót sem szólt?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Deutsch Tamás.

A Fidesz európai parlamenti képviselője emlékeztetett, hogy Tarr Zoltán Tisza-alelnök a párt gazdasági munkacsoportjának vezetőjével közösen tartott előadást az etyeki Tisza-szigeteseknek.

Akkor a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője elmondta, hogy a Tisza Párt háromkulcsos szja-t, brutális adóemeléseket tervez. Tarr Zoltán pedig mosolyogva és egyetértőleg bólogatott.

„Majd Tarr Zoltán közölte,

ezekről a kérdésekről nem lehet nyilvánosan beszélni, mert megbuknának, választást kell nyerni és utána mindent lehet.

Tarr Zoltán saját mondatai kapcsán is mosolyogva és egyetértőleg bólogatott. Tehát a Tarr Zoltán-i doktrínának megfelelően mindenki kussolt a Tisza brutális adóemelési elképzeléseiről, a Tisza-adóról. Történt, hogy augusztus 20-án nagy csinnadrattával Magyar Péter sztratoszférikus jelentőségű Tisza-programot hirdetett. A tízpontos ötlethalmazban pedig még egy árva szót sem ejtett adókérdésekről. Annak rendje és módja szerint Magyar Péter is kussolt a Tisza-adóról” – folytatta Deutsch Tamás.

Majd hozzátette, hogy

lebuktak, és kiderült, hogy brutális szja-emelést, Tisza-adót terveznek.

„És lássunk csodát, alig kilenc nappal a sztratoszférikus Tisza-program meghirdetése után, ja és nem mellesleg, 3 nappal a lebukásuk, az év politikai botrányának kirobbanását követően, Magyar Péter hirtelen ráeszmélt: tele vannak adócsökkentési elképzeléssel. Adódik hát a kérdés: ha a budai zsúrpubi tényleg tele van bámulatos adócsökkentő ötletekkel, akkor ha máskor nem, hát augusztus 20-án, a saját tiszás pártprogramjának meghirdetésekor ezekről mégis miért nem ejtett egy árva szót sem? Hát, akkor most ezt így hogy? Úgy, hogy a hazug Magyar Pétert könnyebben utoléri Tarr Zoltán beismerése, mint a sánta kutyát. Ennyi” – zárta a jól ismert fordulattal a bejegyzését az EP képviselő.