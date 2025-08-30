Tarr Zoltán buta hibát követett el, nem való politikusnak, véli az elemző + videó

– Tarr Zoltán nem a legélesebb kés politikailag a fiókban, politikai tehertétellé vált a Tisza számára. Taktikailag lehet védeni, amit a Tisza csinál, hogy titkolózik, a munkacsoportok anyagait nem hozza nyilvánosságra, ezzel nem akar felesleges támadási felületet adni. De az, hogy Tarr Zoltán még ki is mondja a világba, hogy ide lőjetek, én elárulom a taktikánkat… Hát erre mondom azt, hogy valószínűleg

nem való a politikai pályára egy ilyen ember.

Tarr amatőr, buta hibát követett el, és nem való politikusnak – mondta az ATV Híradójának Nagy Attila Tibor. Az elemző szerint Tarr Zoltán beszéde veszélyezteti a Tisza népszerűségét, és felveti annak a gyanúját is, hogy

a párt nem egészen tisztességesen közelít a választókhoz.

A csatorna visszaidézte, hogy a Tisza Párt alelnöke arra a kérdésre, hogy a Tisza kormányon emelné-e a személyi jövedelemadó kulcsait, egy etyeki fórumon azt válaszolta: „Nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk, vagy megbukok.”

A Híradóban emlékeztettek Tarr Zoltán emlékezetes mondatára: „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”