Alapjogokért KözpontMagyar PéterékKéri LászlóPetschnig Mária Zita

Az áradóból adó lett a Tisza Pártnál

Magyar Péterék vissza akarják hozni azt az iskolát, amely megnyomorította az országot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 10:01
Kéri László Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Akik csak az Orbán-kormányt látták dolgozni, azok természetesnek veszik az egykulcsos alacsony személyi jövedelemadót, az adókedvezményeket, az adómentességeket. Nem azok, ez az Orbán-kormánynak köszönhető! – hangsúlyozta Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője. 

A mai fiatalok már nem emlékeznek rá, de 1994-től 98-ig és 2002-től 2010-ig egy teljesen más iskola volt kormányon, ők nyomorítottak meg minket, az az iskola, amelyet Magyar Péter és a Tisza Párt meg Petschnig Mária Zita, Kéri László vissza akarnak hozni

– fejtette ki a vezető elemző a Tisza Párt kiszivárgott brutális adóterveivel kapcsolatban.

– Hiába próbál tagadni Magyar Péter, aki már többször lebukott azzal, hogy valótlanságokat állított – emlékeztetett Szűcs Gábor, az AK elemzője, a Megafon tagja. A Tisza Párt vezetője ugyanazt csinálja, amit 19 évvel ezelőtt Gyurcsány, aki akkor azt mondta: nem lesz semmilyen megszorítás, adóemelés. És hogy kezdődtek az első bejelentések a választás után: adóemelés, gázáremelés, áramáremelés, sorolták a megszorításokat. Ugyanezt láthatjuk itt is! – mutatott rá az elemző.

A közelmúltban ellenzéki kutatóintézetek vezetői is beismerték az, hogy a Fidesz az egyéni választókörzetekben sokkal jobban áll, mint amit ők mérnek országosan.

Pindroch Tamás szerint ez ismerős azoknak, akik régóta foglalkoznak a közélettel. Tavaly októberben kezdtek el Tisza-vezetést mérni ezek a cégek, most viszont elkezdtek visszatáncolni, hiszen a balos közvélemény-kutatók is ismerik a valóságot, nekik is vannak valós méréseik – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Szűcs Gábor szerint nem véletlen, hogy az egyéni választókörzetekben rosszul áll a Tisza. 

Eddig ezekben semmit nem csináltak, csak a pártlogót tudják felmutatni, az viszont a pártlistás szavazólapokon lesz a meghatározó.

– Magyar Péter csak egy körzetben indulhat. Ezek után felmerül a kérés: kiket fognak jelölni? Börtönviselt embereik vannak, levitézlett politikusaik vannak, bukott vállalkozóik vannak meg a baloldal régi emberei. Velük igazán nehéz lesz választást nyerni – hangsúlyozta az AK elemzője, a Megafon tagja.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.