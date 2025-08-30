Az áradóból adó lett a Tisza Pártnál

– Akik csak az Orbán-kormányt látták dolgozni, azok természetesnek veszik az egykulcsos alacsony személyi jövedelemadót, az adókedvezményeket, az adómentességeket. Nem azok, ez az Orbán-kormánynak köszönhető! – hangsúlyozta Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője.

A mai fiatalok már nem emlékeznek rá, de 1994-től 98-ig és 2002-től 2010-ig egy teljesen más iskola volt kormányon, ők nyomorítottak meg minket, az az iskola, amelyet Magyar Péter és a Tisza Párt meg Petschnig Mária Zita, Kéri László vissza akarnak hozni

– fejtette ki a vezető elemző a Tisza Párt kiszivárgott brutális adóterveivel kapcsolatban.

– Hiába próbál tagadni Magyar Péter, aki már többször lebukott azzal, hogy valótlanságokat állított – emlékeztetett Szűcs Gábor, az AK elemzője, a Megafon tagja. A Tisza Párt vezetője ugyanazt csinálja, amit 19 évvel ezelőtt Gyurcsány, aki akkor azt mondta: nem lesz semmilyen megszorítás, adóemelés. És hogy kezdődtek az első bejelentések a választás után: adóemelés, gázáremelés, áramáremelés, sorolták a megszorításokat. Ugyanezt láthatjuk itt is! – mutatott rá az elemző.

A közelmúltban ellenzéki kutatóintézetek vezetői is beismerték az, hogy a Fidesz az egyéni választókörzetekben sokkal jobban áll, mint amit ők mérnek országosan.

Pindroch Tamás szerint ez ismerős azoknak, akik régóta foglalkoznak a közélettel. Tavaly októberben kezdtek el Tisza-vezetést mérni ezek a cégek, most viszont elkezdtek visszatáncolni, hiszen a balos közvélemény-kutatók is ismerik a valóságot, nekik is vannak valós méréseik – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Szűcs Gábor szerint nem véletlen, hogy az egyéni választókörzetekben rosszul áll a Tisza.

Eddig ezekben semmit nem csináltak, csak a pártlogót tudják felmutatni, az viszont a pártlistás szavazólapokon lesz a meghatározó.

– Magyar Péter csak egy körzetben indulhat. Ezek után felmerül a kérés: kiket fognak jelölni? Börtönviselt embereik vannak, levitézlett politikusaik vannak, bukott vállalkozóik vannak meg a baloldal régi emberei. Velük igazán nehéz lesz választást nyerni – hangsúlyozta az AK elemzője, a Megafon tagja.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: