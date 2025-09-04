Gyurcsányt valahogy túlélték, de a Tisza-adó teljesen padlóra küldené a tanárokat

Egy Tolna vármegyei, ma már nyugdíjas pedagógus osztotta meg gondolatait arról, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük a 2008-as gazdasági válság idején, és hogyan változott az élete a 2011-ben bevezetett egykulcsos adórendszer után – számolt be a Teol vármegyei portál. Mint írták,

a nyugdíjas tanár ma is élénken emlékszik azokra az évekre, és nagyon fél a most tervezett Tisza-adótól, amely visszahozná a többkulcsos szja-rendszert.

– Emlékszem a 2008-as válságra, az valami borzalom volt. Teljesen kilátástalannak tűnt minden. Nemcsak anyagilag voltunk padlón, de ez a lelkünkre is rányomta a bélyegét. Nem véletlen, hogy ennyire élénken maradt meg bennem az az időszak – idézte fel.

