Itt a bizonyíték, Magyar Péter a Tisza-adóval Brüsszelt szolgálná ki + videó

Magyar Péter brutális terheket jelentő Tisza-adókat szeretne kivetni. Ebben is Brüsszel alázatos szolgája. Ne legyen kétségünk: ugyanezt csinálná a rezsicsökkentés megszüntetésével, a 13. havi nyugdíj elvételével és a családi adókedvezmények teljes felszámolásával – jelezte a Facebook-videójában Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.

Tisza-adó: bukta a pártnak a választáson?

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Néhány nappal korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)