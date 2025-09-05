Magyar PéterTisza-adóadóemelés

A Tisza-adót megalkotó milliárdosnak nem fájna, ha több szja-t kellene fizetnie

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy a Tisza-adót megalkotó Dálnoki Áron milliárdos és budai villákban él. De azt találta ki, hogy a dolgozó emberek fizessenek több adót.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 8:49
Dálnoki Áron és Magyar Péter
Forrás: Facebook
„Magyar Péter egy budai milliárdosra, Dálnoki Áronra bízta a Tisza Párt adópolitikájának kialakítását. Ezek után nincs mit csodálkozni, hogy többkulcsos szja-emelésre készülnek. Egy milliárdosnak nem fáj, a középosztálynak annál inkább” – fogalmazott Rétvári Bence a Tisza-adó kapcsán a közösségi oldalán. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a Tisza Párttól fényévnyi távolságra van, hogy valaki nap mint nap dolgozik, gyereket nevel, ezért fontos az alacsony jövedelemadó és a családi adókedvezmény. 

Ezek nekik csak szavak, amikkel könnyedén dobálóznak egymás között. De a dolgozó embereknél, családfenntartóknál ennek súlya van, a mindennapokat meghatározó súlya

– tette hozzá. A kormánypárti politikus emlékeztetett, hogy a Tisza Párt luxus közgazdásza, Dálnoki Áron családja 74 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik. Ő maga milliárdos és budai villákban él. 

De a Tiszában azt találta ki, hogy a középosztály és a dolgozó emberek fizessenek több adót! Magyar Péter ezt el akarta titkolni – de lebuktak, kikotyogták az okoskodó »agyhalottak«!

– fogalmazott Rétvári.

 

Borítókép: Dálnoki Áron és Magyar Péter (Fotó: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

