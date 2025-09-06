Tisza-csomag: a magyarok csaknem kétharmada tart az adóemeléstől + videó

A felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy a Tisza Párt a 2026-os választások után megemelné a lakossági adóterheket – derül ki az Alapjogokért Központ közvéleménykutatásából. Mindez azt jelenti, hogy

a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kríziskommunikációjának, ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető – sajtóba kiszivárogtatott javaslatot tartják valósnak.

Tarr Zoltán etyeki beszéde mindezt alátámasztotta: a párt alelnöke maga ismerte el, hogy terveik szerint előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

A párton belüli óriási feszültségeket mutatja, hogy rögtön meg is csappant a Tisza-szigetek száma. A pártok gőzerővel készülnek az őszi politikai szezonkezdésre, az Alapjogokért Központ elemzése szerint

a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével uralták a közéleti napirendet és megnyerték a nyarat:

a Harcosok Klubja után létrehozták a Digitális Polgári Köröket; az édesanyák szja-mentességén túl szeptember 1-jétől elindították az Otthon start programot; a miniszterelnök pedig több kiemelten fontos podcast műsorban jelent meg, sőt, Donald Trump is felhívta, hogy az orosz–ukrán konfliktus kezelésében kikérje a véleményét.

A Tisza Pártra ezzel szemben rájárt a rúd:

Magyar Péter országjárása érdektelen; az ukrán kémügy vádjait a mai napig nem sikerült tisztáznia; miközben a magyar munkavállalók 75 százalékát érintő, brutális adóemelési terveiről is lehullott a lepel.

A javaslat szerint – melyet Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője készített elő – egy korábbi baloldali és brüsszeli vágyakozást teljesítenének hatalomra kerülésük esetén: 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív adózást idehaza. Az Alapjogokért Központ felmérése szerint a szavazókorú magyarok 63 százaléka szerint a 2026- os választások után a Tisza Párt megemeli az adókat.

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter a hazai közvéleményben népszerűtlen (Forrás: Alapjogokért Központ)

Mindössze a megkérdezettek 32 százaléka hisz Magyar Péternek, aki a botrány kirobbanása óta lehetetlenebbnél lehetetlenebb tervekről beszél, miközben a hozzá közelálló baloldali szakértők a progresszív adózást támogatják.

A Tisza Párt adóemelésre vonatkozó javaslata a családi adókedvezmények rendszerét is megszüntetné a progresszív oldal számára kedves „adóreform” keretein belül.

Tarr Zoltán arról is beszélt az etyeki fórumon, hogy nem mondhat el mindent, mert „akkor megbukunk” – vagyis elismerte, hogy számos olyan javaslata van még a Tisza Pártnak, ami nem találkozik a magyarok igényeivel. A kiszivárgott javaslat alapján a Fideszt támogatók 86, de még a Tisza szimpatizánsok 32 százaléka is adóemeléstől tart. Sőt a 18–39 éves korosztály 60 százaléka is, ami az őket érintő adókedvezmények ismeretében aligha jelent jót Magyar Péterék számára.

A nyarat elvesztette, de az őszi szezon rajtjakor is beragadt a Tisza Párt, amely a hétvégén figyelemeltereléssel próbálkozik: a kormánypártok kötcsei eseményét igyekeznek megzavarni azért, hogy – a baloldal régi hagyományához hűen – ne a brüsszeli technokrata elit megszorító receptjét másoló adóemelési terveikről legyen szó.

Nem ez az első eset, hogy Magyar a hazai közvéleményben népszerűtlen, de a brüsszeli mocsárban közkedvelt témákat és intézkedéseket kommunikál – elég csak az Ukrajna uniós tagságáért gyűjtött aláírásakcióra gondolni, amely aztán a jól ismert kémbotrányba fulladt.