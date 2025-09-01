Mérföldkő: elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja, mától elérhető az Otthon start

– A hétfőtől felvehető Otthon start legfontosabb jellemzője, hogy a korábbi kormányzati intézkedésekkel szemben az igénybevétel nem a családi, hanem a lakástulajdonosi helyzet függvénye. Célja elsődlegesen a többségi lakástulajdonnal nem rendelkező, elsőlakás-vásárlók saját otthonhoz jutásának elősegítése, amelyhez kedvezményes, legfeljebb 25 éves, a teljes futamidőn fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosít – mondta el lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a program hétfői bevezetése kapcsán. A kedvezményesen felvehető összeg legfeljebb 50 millió forint.
Otthon start: sokat spórolhatunk a fix 3 százalékkal
Emlékeztetett, a hitelt legfeljebb százmillió forint értékű lakás vagy 150 millió forint értékű ház vásárlására vagy építésére lehet felhasználni, könnyítés, hogy adóstárs is bevonható. Korlátozást jelent, hogy a négyzetméterár nem haladhatja meg a másfél millió forintot. A jelenlegi hét százalék közeli kamatkörnyezetben a támogatás a havi törlesztőrészletben egy 30 millió forintos hitel esetében havi 90 ezer forint megtakarítást jelent a háztartásoknak. Kiemelte, hogy habár a támogatás igénybevétele nem függ a gyermekvállalási szándéktól, az Otthon start kombinálható a különböző családtámogatási programokkal, például a csok plusszal.
Mennyit lehet spórolni?
Ha húszmillió forintot veszünk fel, akkor az Otthon start programban
- havonta 94 842 forintot kell törlesztenünk.
- Ez egy nyolcszázalékos piaci hitelnél havonta 154 363 forintot jelentene.
- Azaz a havi különbség 59 521 forint.
- Huszonöt év alatt 17,8 millió forintot lehet a fix 3 százalékkal mespórolni!
Ha harmincmillió forintot veszünk fel, akkor az Otthon start programban
- havonta 142 263 forintot kell fizetni.
- Ez egy nyolcszázalékos piaci kölcsönnél 231 545 forintot jelentene.
- A kettő közötti különbség havonta 89 282 forint.
- Ez huszonöt év alatt 26,8 millió forintnyi megtakarítást jelent.
Ha ötvenmillió forintot veszünk fel a fix 3 százalék programban, akkor
- havonta 237 106 forintot kell törleszteni.
- Egy nyolcszázalékos piaci hitelnél ez 383 908 forintot jelentene.
- A kettő között havonta 148 802 forintot jelent a különbség.
- Azaz huszonöt év alatt 44,6 millió forintot lehet megspórolni.
A szakértő szerint a közvetlen hatás elsősorban az ingatlanpiacon csapódik majd le. Akár több tízezer új lakásvásárló is megjelenhet az ingatlanpiacon a támogatásnak köszönhetően, akik a magas ingatlanárak, a magasabb kamatkörnyezet és alacsonyabb jövedelmi helyzet vagy a lakásfedezet hiányában kiszorultak eddig a piacról. Ez jelentős élénkülést eredményezhet a tranzakciók számában, amely a kereslet elmúlt időszakban tapasztalt növekedésével együtt is még mindig elmarad a 2018-as és 2021-es csúcsoktól.