Mérföldkő: elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja, mától elérhető az Otthon start

– A hétfőtől felvehető Otthon start legfontosabb jellemzője, hogy a korábbi kormányzati intézkedésekkel szemben az igénybevétel nem a családi, hanem a lakástulajdonosi helyzet függvénye. Célja elsődlegesen a többségi lakástulajdonnal nem rendelkező, elsőlakás-vásárlók saját otthonhoz jutásának elősegítése, amelyhez kedvezményes, legfeljebb 25 éves, a teljes futamidőn fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosít – mondta el lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a program hétfői bevezetése kapcsán. A kedvezményesen felvehető összeg legfeljebb 50 millió forint.

Az Otthon start program fix 3 százalékos hitelével sokat spórolhatnak a családok

Otthon start: sokat spórolhatunk a fix 3 százalékkal

Emlékeztetett, a hitelt legfeljebb százmillió forint értékű lakás vagy 150 millió forint értékű ház vásárlására vagy építésére lehet felhasználni, könnyítés, hogy adóstárs is bevonható. Korlátozást jelent, hogy a négyzetméterár nem haladhatja meg a másfél millió forintot. A jelenlegi hét százalék közeli kamatkörnyezetben a támogatás a havi törlesztőrészletben egy 30 millió forintos hitel esetében havi 90 ezer forint megtakarítást jelent a háztartásoknak. Kiemelte, hogy habár a támogatás igénybevétele nem függ a gyermekvállalási szándéktól, az Otthon start kombinálható a különböző családtámogatási programokkal, például a csok plusszal.

Mennyit lehet spórolni? Ha húszmillió forintot veszünk fel, akkor az Otthon start programban havonta 94 842 forintot kell törlesztenünk.

Ez egy nyolcszázalékos piaci hitelnél havonta 154 363 forintot jelentene.

Azaz a havi különbség 59 521 forint.

Huszonöt év alatt 17,8 millió forintot lehet a fix 3 százalékkal mespórolni! Ha harmincmillió forintot veszünk fel, akkor az Otthon start programban havonta 142 263 forintot kell fizetni.

Ez egy nyolcszázalékos piaci kölcsönnél 231 545 forintot jelentene.

A kettő közötti különbség havonta 89 282 forint.

Ez huszonöt év alatt 26,8 millió forintnyi megtakarítást jelent. Ha ötvenmillió forintot veszünk fel a fix 3 százalék programban, akkor havonta 237 106 forintot kell törleszteni.

Egy nyolcszázalékos piaci hitelnél ez 383 908 forintot jelentene.

A kettő között havonta 148 802 forintot jelent a különbség.

Azaz huszonöt év alatt 44,6 millió forintot lehet megspórolni.

A szakértő szerint a közvetlen hatás elsősorban az ingatlanpiacon csapódik majd le. Akár több tízezer új lakásvásárló is megjelenhet az ingatlanpiacon a támogatásnak köszönhetően, akik a magas ingatlanárak, a magasabb kamatkörnyezet és alacsonyabb jövedelmi helyzet vagy a lakásfedezet hiányában kiszorultak eddig a piacról. Ez jelentős élénkülést eredményezhet a tranzakciók számában, amely a kereslet elmúlt időszakban tapasztalt növekedésével együtt is még mindig elmarad a 2018-as és 2021-es csúcsoktól.