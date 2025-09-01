Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

lakhatásOtthon Start Programotthonteremtés

Mérföldkő: elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja, mától elérhető az Otthon start

Hétfőtől elindult a fix 3 százalékos lakáshitel. A jelenlegi hét százalék közeli kamatkörnyezetben az Otthon start program támogatása a havi törlesztőrészletben egy 30 millió forintos hitel esetében havi 90 ezer forint megtakarítást jelent a háztartásoknak.

M. Orbán András
2025. 09. 01. 5:29
Az Otthon start fix 3 százalékos hitele olyan lehetőségeket kínál, amelyre még nem volt példa Fotó: Szabad Föld / Kállai Márton
– A hétfőtől felvehető Otthon start legfontosabb jellemzője, hogy a korábbi kormányzati intézkedésekkel szemben az igénybevétel nem a családi, hanem a lakástulajdonosi helyzet függvénye. Célja elsődlegesen a többségi lakástulajdonnal nem rendelkező, elsőlakás-vásárlók saját otthonhoz jutásának elősegítése, amelyhez kedvezményes, legfeljebb 25 éves, a teljes futamidőn fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosít – mondta el lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a program hétfői bevezetése kapcsán. A kedvezményesen felvehető összeg legfeljebb 50 millió forint. 

Otthon start program
Az Otthon start program fix 3 százalékos hitelével sokat spórolhatnak a családok
Fotó: Shutterstock

 

Otthon start: sokat spórolhatunk a fix 3 százalékkal

Emlékeztetett, a hitelt legfeljebb százmillió forint értékű lakás vagy 150 millió forint értékű ház vásárlására vagy építésére lehet felhasználni, könnyítés, hogy adóstárs is bevonható. Korlátozást jelent, hogy a négyzetméterár nem haladhatja meg a másfél millió forintot. A jelenlegi hét százalék közeli kamatkörnyezetben a támogatás a havi törlesztőrészletben egy 30 millió forintos hitel esetében havi 90 ezer forint megtakarítást jelent a háztartásoknak. Kiemelte, hogy habár a támogatás igénybevétele nem függ a gyermekvállalási szándéktól, az Otthon start kombinálható a különböző családtámogatási programokkal, például a csok plusszal.

Mennyit lehet spórolni?

Ha húszmillió forintot veszünk fel, akkor az Otthon start programban

  • havonta 94 842 forintot kell törlesztenünk. 
  • Ez egy nyolcszázalékos piaci hitelnél havonta 154 363 forintot jelentene. 
  • Azaz a havi különbség 59 521 forint. 
  • Huszonöt év alatt 17,8 millió forintot lehet a fix 3 százalékkal mespórolni!

Ha harmincmillió forintot veszünk fel, akkor az Otthon start programban

  • havonta 142 263 forintot kell fizetni. 
  • Ez egy nyolcszázalékos piaci kölcsönnél 231 545 forintot jelentene. 
  • A kettő közötti különbség havonta 89 282 forint. 
  • Ez huszonöt év alatt 26,8 millió forintnyi megtakarítást jelent.

Ha ötvenmillió forintot veszünk fel a fix 3 százalék programban, akkor

  • havonta 237 106 forintot kell törleszteni. 
  • Egy nyolcszázalékos piaci hitelnél ez 383 908 forintot jelentene. 
  • A kettő között havonta 148 802 forintot jelent a különbség. 
  • Azaz huszonöt év alatt 44,6 millió forintot lehet megspórolni.

 

A szakértő szerint a közvetlen hatás elsősorban az ingatlanpiacon csapódik majd le. Akár több tízezer új lakásvásárló is megjelenhet az ingatlanpiacon a támogatásnak köszönhetően, akik a magas ingatlanárak, a magasabb kamatkörnyezet és alacsonyabb jövedelmi helyzet vagy a lakásfedezet hiányában kiszorultak eddig a piacról. Ez jelentős élénkülést eredményezhet a tranzakciók számában, amely a kereslet elmúlt időszakban tapasztalt növekedésével együtt is még mindig elmarad a 2018-as és 2021-es csúcsoktól.

 – Vagyis egy olyan piacon jelenik meg az Otthon start generálta többletkereslet, amely továbbra is a kilábalás folyamatában van az energiaválság okozta gazdasági sokkot követően. Ez pedig a piac kínálati oldalára is hatást gyakorolhat. A korábbinál visszafogottabb keresletnek lehetett egy olyan hatása, hogy sokan inkább meg se hirdették eladó lakásukat, most pedig a kínálati oldal is bővülhet a kereslet felfutásával, több lakás jelenhet meg a piacon szeptembertől – magyarázta Molnár Dániel.

A várható árhatás is ettől függ majd, hogy a kínálat milyen gyorsan és milyen mértékben reagál. Az Otthon start programba beépített árkorlát elsősorban a fővárosban az új lakások piacán, illetve néhány belsőbb kerületben jelenthet majd effektív árkorlátot. Az eladók is megpróbálnak majd igazodni ehhez az árszinthez. Ugyanakkor hatással lesz a rosszabb adottságú (külsőbb kerületekben lévő vagy vidéki) lakások árára is, például a használt lakások ára nem fog egy adott szint fölé emelkedni, mivel ott már a vásárlónak megéri majd jobb fekvésű vagy új építésű lakást venni.

Kik igényelhetik az Otthon start hitelét?

  • Minden 18 év feletti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy, aki
  • még nem rendelkezik saját belterületi lakóingatlan-tulajdonnal,
  • vagy az elmúlt 10 évben csak kis értékű vagy részleges tulajdonrésze volt,
  • rendelkezik legalább 2 év társadalombiztosítási jogviszonnyal,
  • büntetlen előéletű,
  • köztartozásmentes,
  • megfelel a banki hitelképességi vizsgálatnak,
  • a magyar lakcímmel rendelkező, a szomszédos országokban dolgozó, ingázó munkavállalók is.


Kedvezőek lesznek a gazdasági hatások

 – Az intézkedés nem csak rövid távon befolyásolhatja az ingatlanpiac kínálati oldalát – hívta fel a figyelmet a vezető elemző. A lakásépítések terén is lendületet hozhat az Otthon start megjelenése. Az energiaválság utóhatásaként a lakásépítések száma is visszaesett az elmúlt időszakban, viszont a második negyedévben kiadott lakásépítési engedélyek alapján már a fordulat jelei látszódnak. Ebben jelentős szerepe lehetett a Lakhatási tőkeprogramnak. Viszont nem csak az új engedélyekkel kell számolni. Az elmúlt években is kezdődhettek olyan projektek, amelyeket a kivitelezők félbehagytak, azonban most a kereslet élénkülésére válaszul befejezhetnek.

A gazdasági hatások is így elsősorban a lakásépítéseken keresztül érkezhetnek, amely közvetlenül az építőiparban, közvetve pedig a feldolgozóiparban teremthet keresletet. De a lakásvásárlások akár felújításokkal is összekapcsolódhatnak, miközben a költözésekhez kapcsolódóan a kiskereskedelem egyes szegmenseiben, például a bútor-, műszakicikk-üzletekben is nőhet a kereslet. Vagyis az Otthon start program érdemi élénkülést hozhat közvetlenül az ingatlanpiacon, hosszabb távon a lakásépítések terén, de innen a gazdaság szélesebb rétegeibe is tovagyűrűzhetnek a kedvező hatások.

Néhány ingatlantípus, amely belefér a jogszabályi keretekbe

  • Magyarországi belterületi lakások: ez magába foglalja a panel- és téglalakásokat, városi vagy akár korszerűsített, fiatalos lakóingatlanokat. Legyen szó akár az újépítésű, akár a használt lakásokról, a lényeg, hogy azok megfeleljenek a program elvárásainak, magyarán a 100 és 150 milliós értékhatárnak.
  • Egylakásos családi házak: a vidéki vagy külvárosi területeken, kisebb falvakban, vagy akár a külvárosban található családi házak, ikerházak is elérhetők támogatott hitellel.
  • Tanya vagy birtokközpont: kifejezetten vidéki ingatlanok esetében, ahol a tanyák, birtokközpontok vagy gazdasági épületek vásárlását is lehet támogatni. Ez különösen kedvez az építőipar részéről, és a vidéki életstílus népszerűségét is növeli.
  • Lakásépítés: a támogatás nemcsak a vásárlásra, hanem az építésre is vonatkozik, így a saját ház, építési telek vagy egy telek mellett felépített ingatlan megvalósításában is segítséget nyújt.

 

 

Kedvezmény az Otthon startnál

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nemrégiben arra is felhívta a figyelmet, hogy megjelent a közjegyzői díjrendelet. Az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár: a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz húszmillió forintos hitelnél. Ez 21 ezer forint. Egy ötvenmillió forintos hitel esetén pedig 28 500 forint. Ez ötven–hetvenezer forintnyi megtakarítást jelent. – Abban bízunk, hogy a bankok ezt átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól, a jövő héten további számos fontos bejelentésre számítunk – fogalmazott az államtitkár.

 


