Nem a mi háborúnk – szórólapkampány indul a sorkötelezettség ellen

„Nem a mi háborúnk” elnevezéssel országos szórólapkampányt indít a Fidelitas – jelentette be Mohácsy István. A Fidesz ifjúsági szervezetének elnöke elmondta: „azért tesszük mindezt, mert hisszük és valljuk, hogy egyetlen magyar fiatal sem fizethet meg az életéért egy olyan háborúban, ami nem a mi háborúnk”.

Fotó: Facebook/Mohácsy István

Az elmúlt hetekben több aggasztó kijelentés látott napvilágot. Például Ruszin-Szendi Romulusz arról értekezett, hogy berántanának minden magyar fiatalt sorkatonának, ami számos fiatalban félelmet keltett – emlékeztetett az elnök. Majd hangsúlyozta:

ez a kijelentés azért is nagyon veszélyes, mert amikor Brüsszelben döntöttek Ukrajna felfegyverzéséről, annak az előterjesztésnek Magyar Péter volt az egyik előterjesztője, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőcsoportja pedig megszavazta a javaslatot.

Mohácsy István rámutatott, hogy a háborús pszichózis tovább folytatódik, mert most már nemcsak arról van szó, hogy Európa felfegyverezze Ukrajnát, hanem arról, hogy katonákat is küldenének egy másik ország háborújába egyes európai vezetők.

A háborús pszichózis európai erősödését jelzi az is, hogy Magyar Péter pártjának horvát testvérpártja a sorkatonaság visszaállításáról döntött és hasonló intézkedésről egyeztettek a Németországban a kormánypártok, a CDU (Kereszténydemokrata Unió) és a CSU (Bajor Keresztényszociális Unió) is – jelezte.

Az elnök hangsúlyozta, hogy

Magyarország az orosz–ukrán háború ellenére békés és biztonságos ország tudott maradni

– hangsúlyozta az elnök. Majd kijelentette: ezért a Fidelitas ezt a háborút támogató és ösztönző szemléletet határozottan elutasítja és a béke pártján áll.

„Mi nem a gépfegyvert szeretnénk a kezünkben tartani, hanem a megszületett vagy a megszületendő gyermekeinket” – fogalmazott. Ezért döntöttek az országos szórólapkampány elindítása mellett, melynek célja, hogy eljusson az üzenetük minden magyar fiatalhoz és minden háztartásba.

Nem akarjuk, hogy Brüsszel vagy bármilyen külföldi érdek döntse el, kiket küldünk a frontra. A magyar fiataloknak nem a háborúban, hanem a jövőépítésben van a helye. Mi, a Fidelitas tagjai készen vagyunk arra, hogy kiálljunk a magyar fiatalokért, a békéért és azért, hogy Magyarország továbbra is egy biztonságos ország legyen

– emelte ki Mohácsy István.