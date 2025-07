Így néz ki Brigitte Macron férfiként + videó

Brigitte Macron nemi identitásáról szóló összeesküvés-elmélet 2021 decemberében robbant be a francia közbeszédbe, majd egy bírósági ítélet nyomán újabb fordulatot vett. Amint arról korábban beszámoltunk, a párizsi fellebbviteli bíróság felmentette Amandine Roy látót és Natacha Rey YouTube-bloggert, akik azt állították, hogy a first lady Jean-Michel Trogneux néven született férfiként. Az ügyre az érintett is reagált, fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen.

Brigitte Macron és Emmanuel Macron (Fotó: MOHAMMED BADRA / POOL)