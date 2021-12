Perrel védené meg nőiségét a francia elnök felesége

A francia Première dame pert készül indítani mindazok ellen a felbujtók ellen, akik azt állítják róla, hogy transznemű, azaz tulajdonképpen férfi. Egy, a francia közösségi médiában #JeanMichelTrogneux hashtag alatt terjedő abszurd és fura pletyka szerint ugyanis Emmanuel Macron francia elnök 68 éves felesége nem Brigitte Trogneaux-nek, hanem Jean-Michelnek született, azaz eredetileg férfi volna, csak átoperáltatta magát.

Az összeesküvés-elméletet még szeptemberben publikálta a Faits et Documents című szélsőjobboldali havilap, amely állítólag három év, számos szakértő által támogatott nyomozás után tette közzé feltételezését. A tizenkét oldalas folyóirat már eddig is egy sor bizarr elmélettel állt elő közéleti személyiségekről, most pedig Jean-Michel Trogneux néven próbálja meg férfiúsítani Macronnét. Natacha Rey, a havilap újságírója, aki állítólag lefolytatta az oknyomozást, december 10-én négyórás interjút adott a témában a YouToube videómegosztó csatornán – a videót 470 ezren nézték meg, mielőtt törölték volna. A groteszk feltételezés azonban berobbantotta a közösségi médiát, s a #JeanMichelTrogneux hashtag az egyik legforróbb téma lett a francia Twitteren: több mint 34 ezer bejegyzés született az összeesküvés-elméletek kedvelői és az oltástagadók körében. Többen a Première dame járás- és ülésmódjából vélnek bizonyítékot találni elméletükre, mások Brigitte Macron öltözékeit és nyilvános megjelenéseit vették górcső alá. Mellesleg nem Brigitte Macroné az első ilyen eset, 2017-ben Barack Obama amerikai elnök feleségét, Michelle-t is férfinak tartották néhány hónappal az elnökválasztás előtt.

Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte elhagyják otthonukat 2017. június 11-én. (Fotó: Reuters/Philippe Wojazer)

Érdekes, hogy a bizarr pletyka most is néhány hónappal a jövő áprilisi francia elnökválasztás előtt tört be a köztudatba, amikor Macron még be sem jelentette indulási szándékát, bár közvélemény-kutatások szerint esélyes az újraválasztásra. Kihívói közül legutóbb Valérie Pécresse kapott jelölti felhatalmazást a Republikánusoktól, őt megelőzően ringbe szállt még Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője mint Macron legjelentősebb ellenfele és Éric Zemmour az ugyancsak jobboldali Visszahódítás színeiben. Államfői ambíciókat ápol még Yannick Jadot a zöldektől, Anne Hidalgo párizsi főpolgármester a szocialisták képviseletében és Jean-Luc Mélenchon a szélsőbaloldali Lázadó Franciaország jelöltjeként.

Borítókép: a francia elnök és felesége a kanadai miniszterelnök érkezését várja a párizsi Élysée-palota előtt 2019. január 21-én. (Fotó: AFP/ Ludovic Marin)