Kiadta a HungaroMet a figyelmeztetéseket, mutatjuk, mire számíthat holnap

Azt írták, csütörtök estétől, késő estétől északnyugat felől, majd péntek hajnaltól észak felől az eső fokozatosan szilárd halmazállapotba vált és péntek éjfélig a Nyugat-Dunántúlon, reggelig nyugaton és északon már havazásra kell számítani. Elsősorban nyugaton lehet intenzív havazás, amelyből reggelig 10-25 centiméter friss hó valószínű, ebből a csapadék kezdeti időszakában körülbelül 5-8 centiméter tapadó hó hullhat. Északon legfeljebb 2 centiméter hó valószínű.

Péntek reggeltől éjfélig országszerte számítani kell csapadékra délutántól, estétől fokozatosan délkeletre helyeződve. A csapadék halmazállapota délután, este a délkeleti országrészben is egyre inkább havazásba válthat. A délkeleti részek kivételével szeszélyes területi eloszlásban 2-15 centiméter hó hullhat, amiből többfelé lehet tapadó hó.

Forrás: Met.hu

Az előrejelzés szerint csütörtök éjszaka egyre többfelé megerősödik az északi, északkeleti szél, amelyet a péntek hajnali óráktól estig nyugaton és északkeleten viharos, óránkénti 60-75 kilométeres széllökések kísérhetnek. A viharos széllökések nyugaton tartósan erős hófúvást, az ország többi részén az erős, óránkénti 35-55 kilométeres széllökések nagy területen – a délkeleti részek kivételével – általában inkább gyenge hófúvást okozhatnak.