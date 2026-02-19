óbudai szórakozóhelyenőrizetsymbolkábítószer

Korábbi profi ökölvívó ütött a Symbol férfi mosdójában, mert valaki nem akarta felszívni a fehér port + videó

Be is zárták a szórakozóhelyet.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 02. 19. 17:20
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Nagyon úgy tűnik, hogy egy ideig most nem nyit ki a Symbol, legalábbis a rendőrségi portál közlése alapján. Azt írják, a korábbi ügy, azonban szorosan összefügg ezzel, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda (KR NNI) egy nagyszabású akcióban lengyel kollégáikkal közösen csaptak le a kábítószert előállító csapatra, akik a budapesti éjszakában árusítottak illegális szereket. A több helyszínen végrehajtott műveletben az NNI nyomozói 16 kilogramm kábítószert foglaltak le, négy embert kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe, többeket birtoklással gyanúsítanak.

A KR NNI által őrizetbe vett, azóta letartóztatott négy kábítószer-kereskedő egyike, az 51 éves D. Zsolt, budapesti lakos az óbudai szórakozóhelyen árult illegális drogokat, ezért a BRFK III. Kerületi Rendőrkapitánysága a Bécsi úton található szórakozóhelyet február 19-én két hónap időtartamra bezáratta.

Közölték azt is, hogy a bulizóknak árult kábítószerek korábban súlyos bűncselekményhez is vezettek az óbudai szórakozóhelyen. Február 15-én két óra körül az illemhelyiségben egy férfi kábítószercsík fogyasztását kínálta fel egy dolgát végezni kívánó másik vendégnek, miközben társaival elállták a kiutat.

Amikor a vendég elutasította, a kínáló férfi ököllel kétszer arcon ütötte. A 37 éves, profi bokszolói múlttal rendelkező bántalmazót a rendőrök előállították a III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószert mutatott ki szervezetéből, ezért súlyos testi sértés kísérlete és személyi szabadság megsértése bűntett mellett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanújával is kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. 

A rendőrség videóján egyébként egész könnyű felismerni, hogy a szórakozóhely, amiről írnak, az a Symbol, alább meg is nézheti. 

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

