Korábbi profi ökölvívó ütött a Symbol férfi mosdójában, mert valaki nem akarta felszívni a fehér port + videó

Közölték azt is, hogy a bulizóknak árult kábítószerek korábban súlyos bűncselekményhez is vezettek az óbudai szórakozóhelyen. Február 15-én két óra körül az illemhelyiségben egy férfi kábítószercsík fogyasztását kínálta fel egy dolgát végezni kívánó másik vendégnek, miközben társaival elállták a kiutat.

Amikor a vendég elutasította, a kínáló férfi ököllel kétszer arcon ütötte. A 37 éves, profi bokszolói múlttal rendelkező bántalmazót a rendőrök előállították a III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószert mutatott ki szervezetéből, ezért súlyos testi sértés kísérlete és személyi szabadság megsértése bűntett mellett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanújával is kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.