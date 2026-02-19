tisza pártellenponthalmai ferencMagyar Péter

Hatalmasat hazudott Magyar Péter jelöltje, megpróbálta letagadni, hogy visszavezetné a sorkatonai szolgálatot

„Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében” – mondta 2013-ban egy televíziós interjúban Halmai Ferenc, a Tisza Párt jászsági képviselőjelöltje. Az Ellenpont emlékeztet: a Tisza Párt programjában is megjelenik a sorkatonaság kérdése, és nem ő az egyetlen politikus a párt kötelékében, aki hasonló kijelentéseket tett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 17:45
Fotó: Ellenpont
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában” – nyilatkozta még 2013-ban a tiszafüredi Főnix TV-nek Halmai Ferenc, a Tisza Párt jászsági képviselőjelöltje.

Az Ellenpont beszámolója szerint Halmai Ferenc zavaros és ellentmondásos magyarázkodásba kezdett, miután a portál nyilvánosságra hozta a korábbi felvételt. A volt rendőrkapitány egy 2026. január 12-én megjelent, a Szol24.hu-nak adott interjúban már azt állította: szavait kiforgatták, és valójában nem a kötelező sorkatonaság visszaállítását sürgette, csupán arról beszélt, hogy a sorkatonaság idején könnyebb volt a fiatal rendőrök beilleszkedése.

A közzétett archív felvétel ugyanakkor – az Ellenpont értelmezése szerint – nem a fiatal rendőrökről, hanem általánosságban a fiatalokról és a társadalmi együttélés szabályainak elsajátításáról szól. 

A portál hangsúlyozza: a szó szerinti idézetben egyáltalán nem esik szó rendőrökről, Halmai pedig egyértelműen „fájó pontként” beszél a sorkatonaság megszüntetéséről, és arról, hogy ezen a téren „van mit tennünk”.

A Tisza Párt programjában is megjelenik a sorkatonaság kérdése

Az Ellenpont úgy fogalmaz: Halmai nem pusztán finomította korábbi álláspontját, hanem valótlant is állított arról, amit a kamerák előtt mondott. A portál emlékeztet, hogy a Tisza Párt programjában is megjelenik a sorkatonaság kérdése, és 

nem Halmai az egyetlen politikus a párt kötelékében, aki hasonló kijelentéseket tett.

Korábban Ruszin-Szendi Romulusz, a volt vezérkari főnök is beszélt arról nyilvános fórumon, hogy „ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva”, illetve úgy fogalmazott: a sorkatonaságot „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük”, ezért „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

A szemle szerint mindez illeszkedik abba a szélesebb európai vitába is, amelyben több országban napirendre került a sorkötelezettség kérdése. A német és francia sajtóban egyre gyakrabban jelennek meg a kötelező katonai szolgálat vagy egy közös európai hadsereg visszaállítását sürgető álláspontok, miközben több európai országban – például Finnországban, Lettországban vagy Horvátországban – jelenleg is létezik valamilyen formában kötelező sorkatonai szolgálat.

Borítókép: Halmai Ferenc, a Tisza jelöltje (Forrás: Ellenpont)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu