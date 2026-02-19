Hatalmasat hazudott Magyar Péter jelöltje, megpróbálta letagadni, hogy visszavezetné a sorkatonai szolgálatot

„Fájó pontom, hogy a sorkatonaság megszüntetésével nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében, a társadalmi együttélés szabályainak megtanulásában” – nyilatkozta még 2013-ban a tiszafüredi Főnix TV-nek Halmai Ferenc, a Tisza Párt jászsági képviselőjelöltje.

Az Ellenpont beszámolója szerint Halmai Ferenc zavaros és ellentmondásos magyarázkodásba kezdett, miután a portál nyilvánosságra hozta a korábbi felvételt. A volt rendőrkapitány egy 2026. január 12-én megjelent, a Szol24.hu-nak adott interjúban már azt állította: szavait kiforgatták, és valójában nem a kötelező sorkatonaság visszaállítását sürgette, csupán arról beszélt, hogy a sorkatonaság idején könnyebb volt a fiatal rendőrök beilleszkedése.

A közzétett archív felvétel ugyanakkor – az Ellenpont értelmezése szerint – nem a fiatal rendőrökről, hanem általánosságban a fiatalokról és a társadalmi együttélés szabályainak elsajátításáról szól.

A portál hangsúlyozza: a szó szerinti idézetben egyáltalán nem esik szó rendőrökről, Halmai pedig egyértelműen „fájó pontként” beszél a sorkatonaság megszüntetéséről, és arról, hogy ezen a téren „van mit tennünk”.

A Tisza Párt programjában is megjelenik a sorkatonaság kérdése

Az Ellenpont úgy fogalmaz: Halmai nem pusztán finomította korábbi álláspontját, hanem valótlant is állított arról, amit a kamerák előtt mondott. A portál emlékeztet, hogy a Tisza Párt programjában is megjelenik a sorkatonaság kérdése, és

nem Halmai az egyetlen politikus a párt kötelékében, aki hasonló kijelentéseket tett.

Korábban Ruszin-Szendi Romulusz, a volt vezérkari főnök is beszélt arról nyilvános fórumon, hogy „ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva”, illetve úgy fogalmazott: a sorkatonaságot „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük”, ezért „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

A szemle szerint mindez illeszkedik abba a szélesebb európai vitába is, amelyben több országban napirendre került a sorkötelezettség kérdése. A német és francia sajtóban egyre gyakrabban jelennek meg a kötelező katonai szolgálat vagy egy közös európai hadsereg visszaállítását sürgető álláspontok, miközben több európai országban – például Finnországban, Lettországban vagy Horvátországban – jelenleg is létezik valamilyen formában kötelező sorkatonai szolgálat.

Borítókép: Halmai Ferenc, a Tisza jelöltje (Forrás: Ellenpont)