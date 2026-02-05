Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Sorkatonaság, katonai akciók – a Tisza Párt mindenképpen belevinné Magyarországot a háborúba + videó

Az egykori tiszás vezető szerint a párt támogatná a sorkatonaság bevezetését, az uniós katonai akciókat, valamint Ukrajna EU-csatlakozását is. Hangsúlyozta: a Tisza ma még kampányolhat úgy, hogy ellentmond az Európai Néppártnak, de végre kell hajtania annak elvárásait az uniós pénzekért cserébe.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 11:32
Ha sor kerülne egy Európai Unió és Oroszország közötti háborúra, „abban a Tisza Párt vezetésével Magyarország is részt venne” – jelentette ki a Másik Oldal Kárász Róberttel című műsorban Csercsa Balázs. A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője hangsúlyozta, egy Tisza-kormány támogatná a sorkatonai szolgálat bevezetését is, vagy hogy katonai akcióban vegyenek részt magyar katonák, ha az EU ezt kérné.

Csercsa az interjúban számos témát érintett, többek között például beszélt a Tisza Párt megszorítócsomagjáról is. Mint mondta, igenis létezik a Tiszánál készült – és az Index által korábban publikált – dokumentum: a Tisza mást állít a kampányban, mint amire készül. A kiszivárgott adótervek a párthoz köthetők, és valójában két – egy nyilvános és egy választási – programja van a pártnak.  

Baloldali szakértők Magyar Péter köreiben

A műsorvezető azon kérdésére, hogy Surányi György, Lengyel László, Bokros Lajos, Petschnig Mária Zita, Kéri László és Simor András valamilyen kapcsolatban áll-e a Tisza Párttal, Csercsa Balázs kijelentette: véleményük a programalkotás során még akkor is meghatározó volt, ha – legalábbis az ő távozásáig – nem voltak benne a munkacsoportokban. Mint mondta, 

volt szó a pártban a választások után tervezett megszorító intézkedésekről, vagyonadóról, progresszív adózásról, de arról is hallott, hogy vitatják, fenntartható-e a családtámogatási rendszer, a rezsitámogatási rendszer, a támogatott lakáshitel.

 

Támogatnák Ukrajna uniós csatlakozását

Arra reagálva, hogy Magyar Péter az „uniós pénzek hazahozatalával” kampányol, Csercsa Balázs azt mondta: a Tisza ma még kibeszélhet az Európai Néppártból, de egy esetleges választási győzelem esetén az uniós pénzekért cserébe végre kell hajtani a néppárt által meghatározott programelemeket, követni kell az irányvonalat. Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása kapcsán közölte: 

mivel a szimpatizánsok többsége így döntött (58 százalékuk támogatta a Nemzet Hangja szavazásban), nyilvánvaló, hogy a párt is ennek megfelelően hozna döntéseket. 

Mint mondta, a párt vezetése is támogató álláspontot képvisel a témában, vita csak a csatlakozás üteméről volt. Emlékeztetett: Ukrajna uniós csatlakozása az Európai Néppárt egyik legfontosabb kérdése, ezért ahhoz nekik is igazodniuk kell: Magyar Péternek ez tulajdonképpen egy feladat, amit elvárnak tőle. 

Egyezség Brüsszellel a kampányidőszakra

Úgy tudja, Tarr Zoltán az összekötő kapocs a Néppárttal, és van köztük megegyezés, ami arról szól, hogy a kampány alatt kiszólhatnak abból a narratívából, amit a Néppárt képvisel, majd ha kormányra kerültek, akkor a forrásokért és támogatásért, amit kapnak, végre kell hajtaniuk a Néppárt irányvonalához tartozó programelemeket.

Példaként említette, hogy nemrégiben megbüntette az Európai Néppárt a Tisza képviselőit azzal, hogy fél évig nem szólalhatnak fel – Csercsa Balázs szerint ez egy olyan büntetés, ami inkább ajándék a kampányban. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


