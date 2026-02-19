téli olimpia 2026gyorskorcsolyaKim Min Szok Olivér

Honosított gyorskorcsolyázónk elverte a kínai Liut, így sincs magyar érem

Kim Minszok a várakozásoknak megfelelően javított az 1000 méteres 11. helyén fő számában, 1500 méteren a milánói–cortinai téli olimpián. A gyorskorcsolya királyszámának számító távon Kim Minszok a párharcát simán nyerte a kínai Liu Han-pin ellen, ideje összesítésben a 7. helyre volt elég. Az olimpiai bajnok egy másik kínai, Ning Csung-jen lett, aki Jordan Stolz és Kjeld Nuis triplázási kísérletét is meghiúsította.

Koczó Dávid
2026. 02. 19. 18:01
A koreai származású Kim Minszok két korábbi bronzérme után a milánói–cortinai téli olimpián már magyar színekben versenyez gyorskorcsolyában Fotó: AFP/Daniel Munoz
Kim Minszok a 2018-as és a 2022-es olimpián is bronzérmet szerzett 1500 méteren gyorskorcsolyában, mindkétszer még szülőhazája, Dél-Korea színeiben. Idén Milánóban Kim Minszok már a magyar csapat tagjaként versenyez, de az idény alapján nem lehetett az éremesélyesek közé sorolni. Az amerikai Jordan Stolz és a holland Kjeld Nuis is triplázásra készült: előbbi az 500 és az 1000 méter milánói aranya után, utóbbi a phjoncshangi és a pekingi 1500-as sikere után. Kim Minszok az 1000 méteren szerzett 11. helye után kijelentette: épp elég ideje van csúcsformába lendülni a fő számára.

Jordan Stolz a milánói–cortinai téli olimpia egyik nagy sztárja, az 500 és az 1000 méter után a gyorskorcsolya királyszámában is remekelt, ahol a magyar Kim Minseok is indult
Jordan Stolz a milánói–cortinai téli olimpia egyik nagy sztárja, az 500 és az 1000 méter után a gyorskorcsolya királyszámában ezüstérmes lett a kínai Ning mögött, a magyar Kim Minszok hetedik lett Fotó: ANP via AFP/Robin Utrecht

A verseny első felében az oroszból lengyellé lett Vlagyimir Szemirunnij volt a leggyorsabb, aki 10 000 méteren már szerzett egy ezüstöt az idei olimpián.

Az 1500 méter épp ettől számít a gyorskorcsolya királyszámának: a sprinterek és a hosszabb távok királyai találkoznak, nagyon hasonló esélyekkel.

Magyar–kínai párharc: Kim Liu ellen

A jégfelújítás után rögtön következett Kim Minszok, akinek a párja a kínai Liu Han-pin volt, utóbbi két napja történelmi bronzot ünnepelhetett a csapatüldözéses versenyszámban.

Kim, aki nem hivatalosan az Olivér magyar nevet választotta megérkezése után, nagyon erősen kezdett, s nem csak Liut verte meg simán, hanem 0,24 másodperc előnnyel átvette a vezetést az addigi éllovas lengyeltől is.

Stolz harmadik aranya nem jött össze, kínai siker

Egy párt sikeresen kiszurkolt Kim Minszok, aztán viszont ketten is elé ugrottak: az 1000 méteren emlékezetes módon pórul járt Joep Wennemars új olimpiai csúccsal vette át a vezetést, s Daniele di Stefano is megelőzte a magyar gyorskorcsolyázót.

Wennemars nem sokáig tartotta a rekordot, az 1000-es bronzérmes kínai Ning Csung-jen vette át a vezetést, a címvédő és világcsúcstartó Kjeld Nuis a második helyre jött be.

Jordan Stolz, aki vb-n kétszer már megcsinálta a triplázást, most csak kettejük közé tudott bejönni, így kínai siker született a gyorskorcsolya királyszámában.

Wennemars újra lecsúszott a dobogóról, Kim Minszok hetedik lett. A magyar színekben versenyző gyorskorcsolyázó várhatóan szombaton a tömegrajtos versenyben is rajthoz áll még.

Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfi 1500 méter

  1. Ning Csung-jen (kínai) 1:41,98 perc (olimpiai csúcs)
  2. Jordan Stolz (amerikai) + 0,77 másodperc
  3. Kjeld Nuis (holland) + 0,84
    (…)
    7. Kim Minszok (magyar) +3,15

 

 

