Vasárnap nem érdemes megszokásból villamosozni

Kiemelten ajánlott a BudapestGo alkalmazás használata.

Forrás: MTI2026. 02. 19. 18:22
Villamosok a behavazott Nyugati térnél. (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Faápolási munkálatok miatt vasárnap délelőtt a 12-es villamos nem közlekedik, és a 14-es villamos is rövidített útvonalon jár majd, az érintett szakaszokon pótlóbusz viszi majd az utasokat − tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Budapest, 2026. január 7. Villamos a behavazott XIII. kerületi Róbert Károly körúton 2026. január 7-én. MTI/Bodnár Boglárka
 Módosul Újpest közlekedése vasárnap (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

A közlemény szerint faápolási munkákat végeznek Újpesten vasárnap 7 és 11 óra között, ezért a 12-es villamos nem közlekedik, helyette Újpest-központ és a Rákospalota, Kossuth utca között 12-es jelzéssel pótlóbusz jár, továbbá a 14-es villamos rövidített útvonalon, a Lehel tér és a Szent István tér (Újpesti piac) között közlekedik, Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között 14-es jelzéssel pótlóbusz viszi az utasokat.

A villamosokról a pótlóbuszokra a Szent István tér (Újpesti piac) megállóhelyen, a pótlóbuszokról a villamosokra Újpest-központ megállóhelyen javasolt átszállni − hívták fel a figyelmet.

A BKK a Káposztásmegyerről a belváros felé tartóknak Káposztásmegyer, Szilas-pataktól a 20E autóbuszt ajánlja, emellett Káposztásmegyer, Mogyoródi-pataktól az M3-as metró elérését a 30-as autóbusz is biztosítja.

A társaság az utazás megtervezéséhez a BudapestGo alkalmazást ajánlja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Purger Tamás/MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
