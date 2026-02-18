bkkvillamospályakarbantartásvillamos

Figyelem, változik a 6-os villamos közlekedése!

Sínköszörülés és a villamospálya karbantartása miatt pótlóbuszok járnak több februári éjszakán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 18. 16:18
Karbantartás miatt pótlóbusz jár a 6-os villamos helyett több februári éjszakán 0 óra és 4 óra között – hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Budapest, 2025. június 21. Pótlóbusz az Oktogonon 2025. június 21-én. Megkezdődtek a 4-es és 6-os villamosvonal felújításához kapcsolódó munkák a Nyugati tér és a Margit híd budai hídfője között. Több mint egy hónapon keresztül a Széll Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között a 4-es és 6-os villamosok helyett a 4-6-os pótlóbusszal lehet utazni. MTI/Hegedüs Róbert
Több februári éjszakán pótlóbusz jár a 6-os villamos helyett karbantartás miatt – illusztráció (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A tájékoztatás szerint sínköszörülés és a villamospálya karbantartása miatt

február 18-án és 19-én, szerda és csütörtök éjszaka, illetve 22-én, 23-án, 24-én, 25-én és 26-án, azaz vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön éjszaka járnak majd a pótlóbuszok,

amelyek a közúton haladnak és a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél.

Jelezték: a 931-es autóbusz Pest felé a Margit híd, budai hídfőben a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll meg.

Borítókép: Villamos a behavazott XIII. kerületi Róbert Károly körúton 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

