Indul Dél-Magyarország legfontosabb közlekedési beruházása

Fontos szakaszhoz érkezett az M9-es gyorsforgalmi út fejlesztése. Az út a szekszárdi Duna-hídtól a szerb határig húzódik majd, nettó 5,9 milliárd forintos, hazai forrásból finanszírozott előkészítés után 2028-ban jöhet a kivitelezői közbeszerzés, az építkezés három évig tarthat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 10:32
Útépítés Fotó: Magyar Épitők
Az M9-es gyorsforgalmi út fejlesztése újabb fontos lépéshez érkezett a dél-magyarországi régióban. Lánszki Regő országos főépítész, építészeti államtitkár a Facebookon számolt be arról, hogy Jánoshalmán egyeztetést tartottak a projektről.

A találkozón részt vett Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, a helyi polgármesterek, valamint Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelős helyettes államtitkára. Az egyeztetés fókuszában az M9-es 51-es és 53-as főutakat összekötő, Tompáig tartó mintegy 59 kilométeres új szakasza állt – írja a Világgazdaság

Lánszki szerint ez a beruházás mérföldkő a déli régiónak, mivel nem csupán a szerb határt köti össze nyugati irányokkal, hanem hosszú távon, a következő két évtizedben alapvetően befolyásolhatja a térség gazdasági fejlődését. A politikus kiemelte, hogy a fejlesztés hiánypótló a magyar gyorsforgalmi úthálózatban.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy 2010 óta jelentősen bővült az autópálya- és gyorsforgalmi úthálózat hossza Magyarországon. A kormányzati tervek szerint 2034-ig összesen 279 kilométer új gyorsforgalmi út épül, további 299 kilométeren pedig a meglévő hálózat kapacitásbővítésére kerül sor, amelyek részben koncessziós szerződések keretében valósulnak meg.

Félidőhöz érkezett az M9-es gyorsforgalmi út tervezése, amely a szekszárdi Duna-hídtól a szerb határig húzódik majd. A nettó 5,9 milliárd forintos, hazai forrásból finanszírozott előkészítés után 2028-ban jöhet a kivitelezői közbeszerzés, az építkezés három évig tarthat.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő a Facebookon számolt be arról, hogy az M9-es gyorsforgalmi út tervbemutatóján az is kiderült, hol tart a beruházás: a tervezési folyamat jelenleg félidőnél jár, a teljes, minden tervdokumentációt tartalmazó kiviteli tervek 2027-re készülhetnek el. Amennyiben a dokumentáció elkészül, 2028-ban indulhat a kivitelezői közbeszerzés, 

a számítások szerint az építkezés hároméves átfutással valósulhat meg.

A fejlesztés ma Magyarország legnagyobb értékű és leghosszabb gyorsforgalmi úthálózati beruházásai közé tartozik. A tervezett szakasz a szekszárdi Duna-híd térségétől indul, és Tompán keresztül a szerb határig tart. A projekt mintegy 60 kilométernyi gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését öleli fel.

A projekt műszaki tartalmát a térség erős érdekérvényesítése is alakította. A gyorsforgalmi út mellett bekerült a tervek közé a Jánoshalma és Kiskunhalas közötti, több mint 18 kilométer hosszú párhuzamos kerékpárút megtervezése, valamint főúti fejlesztés is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

