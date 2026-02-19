Orbán Balázsukránháborúbaloldal

Orbán Balázs: A baloldal nem tudna nemet mondani a háborús tervekre

Az ellenzéki pártok a háború borzalmaira figyelmeztető videó kapcsán egymást túllicitálva támadták a kormány álláspontját, ezzel nyíltan vállalva, hogy Brüsszel háborús megközelítésével értenek egyet, mutatott rá a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 17:59
Orbán Balázs Forrás: Facebook
Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, a baloldal korábban mindent megtett azért, hogy ne kelljen megszólalnia a háború ügyében, nehogy kiderüljön, hogy azonos véleményen vannak Brüsszellel. „Eddig bírták” – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója, aki szerint a baloldal most kimutatta a foga fehérjét.

Budapest, 2026. február 9. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Magyar Külügyi Intézet és az Observer Research Foundation szervezésében megrendezett Budapest Global Dialogue 2026 konferencia megnyitóján tartott panelbeszélgetésen a budapesti Corinthia Hotelben 2026. február 9-én. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

 

Orbán Balázs rámutatott:

miután felkerült az internetre egy, a háború borzalmait szemléltető videó, az ellenzéki politikusok egymást túlharsogva háborodtak fel.

Orbán Balázs emlékeztetett is posztjában, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője „lelketlen manipulációnak” nevezte, ha valaki kiáll a háború ellen, és „félelemkeltéssel játszik” annak kapcsán, hogy a brüsszeli tervek a háború kiterjedéséhez vezethetnek, Dobrev Klára pedig „rémhírgyártásnak” minősítette a videót, míg Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke „háborúval riogatásról” beszélt, ami akár a büntetőjog határát is súrolhatja, az ugyancsak tiszás
 Tanács Zoltán pedig „hazug félelemkeltésnek” és „bűncselekménynek” nevezte a videó kapcsán elhangzott figyelmeztetéseket.

A miniszterelnök politikai igazgatója a továbbiakban felsorolta, hogy az ugyancsak tiszás Kulja András „megfélemlítésnek és halállal riogatásnak” minősítette a videót, Tompos Márton a Momentum részéről „hergelést” és „folyamatos hazudozást” emlegetett, Szabó Tímea pedig „aljas, primitív hazugságról” beszélt.

Orbán Balázs arra is emlékeztetett, hogy

a 444 szerint „nincs itt semmi látnivaló”, senki nem tekinti rémhírnek a háború veszélyeit.

Orbán Balázs szerint mindez azt bizonyítja, hogy „végre állást foglaltak”. Úgy vélte: 

az ellenzéki pártokra nem lehet számítani akkor, amikor ellen kell állni az európai háborús terveknek. „Ők nem tudnának – talán nem is akarnak – nemet mondani” 

– fogalmazott.

Hangsúlyozta: 

nem érdemes „hülyének nézni a magyar embereket”, hiszen a szomszédban dúló háború közelségét mindenki érzi.

Úgy látja, Magyarországnak most egy nemzeti háborúellenes mozgalom felépítésére kell törekednie, és „idegen hatalmakkal szövetkező, a háború veszélyeit mismásoló kalandoroknak nincs helye”.

Bejegyzését azzal zárta:

 „Ma is bebizonyosodott, hogy egyedül a Fidesz a biztos választás!”

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

