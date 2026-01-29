Az ukránok a Tisza Párt mellett, megdöbbentő fenyegetéssorozat indult Magyarország ellen

Volodimir Zelenszkij és az ukrán politikai elit az elmúlt időben egyre súlyosabb formában avatkozik bele a magyar belpolitikába. Ez azonban fontos kérdéseket vet fel a nemzetközi jog területén is, hiszen Ukrajna éppen az Európai Unióhoz akar csatlakozni. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy interjúban Magyarországot nevezte meg Ukrajna EU-csatlakozásának fő akadályaként, és odáig ment, hogy azt állította: Magyarország miniszterelnöke veszélyt jelent a népre. Az European Pravdának adott interjúban szóba került az is, hogy Kijev szerint a magyar kormány belpolitikai tényezőként használja Ukrajnát, illetve felmerült, hogy egy esetleges kormányváltás után milyen viszony alakulhatna ki. A kijelentésekre Szánthó Miklós a Facebookon reagált, aki kifejtette, hogy az interjú újabb bizonyíték arra, hogy Ukrajna beleszól a magyar választási kampányba.
Ukrajna beszállt a magyar választási kampányba. Itt van. A Tiszát akarják. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
– írta posztjában Szánthó Miklós.
Szibiha kijelentései egy mintába illeszkednek, mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bicskanyitogató stílusban beszélt a magyar miniszterelnökről Davosban. Nem sokkal ezután Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé az ukrán elnöknek szóló válaszát. Ebben a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Zelenszkij egy szorult helyzetben lévő politikus, aki négy éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút, holott minden segítséget megad hozzá az amerikai elnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!