Az ukránok a Tisza Párt mellett, megdöbbentő fenyegetéssorozat indult Magyarország ellen

Volodimir Zelenszkij és az ukrán politikai elit az elmúlt időben egyre súlyosabb formában avatkozik bele a magyar belpolitikába. Ez azonban fontos kérdéseket vet fel a nemzetközi jog területén is, hiszen Ukrajna éppen az Európai Unióhoz akar csatlakozni. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy interjúban Magyarországot nevezte meg Ukrajna EU-csatlakozásának fő akadályaként, és odáig ment, hogy azt állította: Magyarország miniszterelnöke veszélyt jelent a népre. Az European Pravdának adott interjúban szóba került az is, hogy Kijev szerint a magyar kormány belpolitikai tényezőként használja Ukrajnát, illetve felmerült, hogy egy esetleges kormányváltás után milyen viszony alakulhatna ki. A kijelentésekre Szánthó Miklós a Facebookon reagált, aki kifejtette, hogy az interjú újabb bizonyíték arra, hogy Ukrajna beleszól a magyar választási kampányba.

Zelenszkij és az ukrán elit a magyar kormány leváltásán munkálkodik. Fotó: AFP

Ukrajna beszállt a magyar választási kampányba. Itt van. A Tiszát akarják. Kell még valamit mondanom, Ildikó?

– írta posztjában Szánthó Miklós.

Szibiha kijelentései egy mintába illeszkednek, mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bicskanyitogató stílusban beszélt a magyar miniszterelnökről Davosban. Nem sokkal ezután Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé az ukrán elnöknek szóló válaszát. Ebben a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Zelenszkij egy szorult helyzetben lévő politikus, aki négy éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút, holott minden segítséget megad hozzá az amerikai elnök.