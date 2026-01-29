Rendkívüli

A januári rezsistoppal 30 százalékos kedvezményt kapnak a magyar családok + videó

magyar választásUkrajnabeavatkozási kísérletOrbán ViktorZelenszkij

Az ukránok a Tisza Párt mellett, megdöbbentő fenyegetéssorozat indult Magyarország ellen

Az elmúlt időszakban még erőteljesebben kiéleződött a feszültség Magyarország és Ukrajna között, miután ukrán politikai vezetők és ukrán szélsőségesek egyaránt több, a magyar belpolitikát érintő kijelentést, sőt fenyegetést is tettek. A magyar kormány hangsúlyozta, hogy ezek a megnyilvánulások túlmutatnak a diplomáciai vitákon, és nyílt beavatkozási kísérletek a magyar országgyűlési választásokba. A 2026-os választás tétje a háború vagy béke. Zelenszkijék a brüsszeli akarat előtt meghajoló Tisza Pártot akarják.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 10:55
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij és az ukrán politikai elit az elmúlt időben egyre súlyosabb formában avatkozik bele a magyar belpolitikába. Ez azonban fontos kérdéseket vet fel a nemzetközi jog területén is, hiszen Ukrajna éppen az Európai Unióhoz akar csatlakozni. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy interjúban Magyarországot nevezte meg Ukrajna EU-csatlakozásának fő akadályaként, és odáig ment, hogy azt állította: Magyarország miniszterelnöke veszélyt jelent a népre. Az European Pravdának adott interjúban szóba került az is, hogy Kijev szerint a magyar kormány belpolitikai tényezőként használja Ukrajnát, illetve felmerült, hogy egy esetleges kormányváltás után milyen viszony alakulhatna ki. A kijelentésekre Szánthó Miklós a Facebookon reagált, aki kifejtette, hogy az interjú újabb bizonyíték arra, hogy Ukrajna beleszól a magyar választási kampányba.

Zelenszkij és az ukrán elit a magyar kormány leváltásán munkálkodik
Zelenszkij és az ukrán elit a magyar kormány leváltásán munkálkodik. Fotó: AFP

Ukrajna beszállt a magyar választási kampányba. Itt van. A Tiszát akarják. Kell még valamit mondanom, Ildikó?

– írta posztjában Szánthó Miklós.

Szibiha kijelentései egy mintába illeszkednek, mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bicskanyitogató stílusban beszélt a magyar miniszterelnökről Davosban. Nem sokkal ezután Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé az ukrán elnöknek szóló válaszát. Ebben a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Zelenszkij egy szorult helyzetben lévő politikus, aki négy éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút, holott minden segítséget megad hozzá az amerikai elnök. 

Kovács Zoltán: Ukrajna nyíltan beavatkozik Magyarország belügyeibe

Az elmúlt hetekben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvános támadásai és Andrij Szibiha külügyminiszter provokatív kirohanásai világossá tették: Ukrajna politikai elitje problémaként tekint a magyar kormányra. A neonáci szélsőséges Dmitro Jaros és társai pedig nyíltan kormányváltást követelnek Budapesten – számolt be közösségi oldalán a miniszter.

Korábban az ukrán náci halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Dmitro Jaros – aki politikusként és parancsnokként is meghatározó szerepet játszott Ukrajnában, most pedig az UDA ukrán fegyveres banda parancsnoka – kormányváltást követel Magyarországon. Jarost az Interpol terrorizmussal összefüggő és szélsőséges tevékenységei miatt vette fel a körözési listájára. 

Menczer Tamás eközben arról számolt be, hogy Tseber Roland Ivanovics újra feltűnt és egyértelmű utalást tett arra, hogy Tisza-győzelem esetén szabad utat kaphat a brüsszeli terv, azaz a magyarok pénze Ukrajnába vándorolhat. Tseber Roland, egy Magyarországról kitiltott ukrán kém, akiről egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk.

Szijjártó Péter: A választás tétje Magyarország vagy Ukrajna

Az Igazság órája hétfői vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt. A tárcavezető kiemelte, hogy az ukránoknak nem mindegy az áprilisi országgyűlési választás végeredménye. Hiszen hogyha a szuverén nemzeti kormány marad hatalmon, akkor ők nem lesznek az Európai Unió tagjai, Magyarországot nem tudják belehúzni a háborúba, és a magyarok pénzét nem tudják elvinni az ukrán korrupt rezsim működtetésére. Viszont hogyha a Tisza Párt nyerne Brüsszel pártjaként, akkor az ukránok akár 2027-től az unió tagjai lehetnének.

A hétvégén egy minőségileg új időszak kezdődött a magyarországi választásra való felkészülésben, ugyanis az ukránok nyíltan, szégyentelenül, minden, még megmaradó diplomáciai akadályt hátrahagyva megkezdték a nagyon durva beavatkozást a magyarországi választásba

 – mondta.

Orbán Viktor: Az ukránok törődjenek a saját választásukkal

A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzenteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben – számolt be róla a miniszterelnök. Orbán Viktor egyúttal elmondta, hogy a nemzetbiztonsági szervek is elemezték a történteket, amelyek kapcsán arra jutottak, hogy ezek a támadások egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amelyekkel a magyar választásba akarnak beleavatkozni.

Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását vagy a magyar választások tisztaságát

– hangsúlyozta a kormányfő.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba

Ukrajna nemzetközi jogot is sért a hazánk elleni támadással

Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu