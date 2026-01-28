Az ukránok a Tiszát akarják

Szibiha: Magyarország miniszterelnöke veszélyt jelent a népre

Az interjúban rákérdeztek a Magyarországgal kialakult feszültségre és arra is, hogy az áprilisi magyar választások előtt Ukrajna mire készül: Orbán Viktor maradására vagy esetleges váltásra. Szibiha azt mondta, minden lehetőségre készülnek, és azt állította, hogy Ukrajna a jövőben határozottabban reagál minden, szerinte barátságtalan magyar megnyilvánulásra.

Az EU-csatlakozásról szólva Szibiha az interjúban pedig úgy fogalmazott:

Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának.

A külügyminiszter ezután már közvetlenül a magyar kormányfőt támadta:

Magyarország miniszterelnöke veszélyt jelent a népre.

Szóba került az is, hogy Ukrajna szerint a magyar kormány belpolitikai tényezőként használja Ukrajnát, illetve felmerült, hogy egy esetleges kormányváltás után milyen viszony alakulhatna ki. Kiemelte:

Nagyon reméljük, hogy a választások után bekövetkező bármilyen változás lehetővé teszi ennek a vétónak a feloldását. Ez alapvetően fontos számunkra, alapvetően fontos Európának. És biztos vagyok benne, hogy Magyarország számára is.

Szibiha azt mondta, bármely, a magyarok által törvényesen megválasztott kormánnyal együttműködnének, és jószomszédi kapcsolatokra törekszenek – ugyanakkor az EU-csatlakozás ügyében egyértelműen Magyarország szerepét hangsúlyozta.