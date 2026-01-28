A European Pravda interjút készített Andrij Szibihával, az ukrán külügyminiszterrel. A beszélgetésben béketárgyalásokról, EU- és NATO-tervekről is szó esett, de magyar szempontból a legélesebb rész az volt, amikor a miniszter a magyar kormányt és Orbán Viktort támadta, és Ukrajna EU-csatlakozását Magyarország szavazatához kötötte.
Az ukránok a Tiszát akarják
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy interjúban Magyarországot nevezte meg Ukrajna EU-csatlakozásának akadályaként, és odáig ment, hogy azt állította: Magyarország miniszterelnöke veszélyt jelent a népre. Az ukrán külügyminiszter kijelentéseire Szánthó Miklós is reagált, szerinte Ukrajna nyíltan beszállt a magyar választási kampányba.
Szibiha: Magyarország miniszterelnöke veszélyt jelent a népre
Az interjúban rákérdeztek a Magyarországgal kialakult feszültségre és arra is, hogy az áprilisi magyar választások előtt Ukrajna mire készül: Orbán Viktor maradására vagy esetleges váltásra. Szibiha azt mondta, minden lehetőségre készülnek, és azt állította, hogy Ukrajna a jövőben határozottabban reagál minden, szerinte barátságtalan magyar megnyilvánulásra.
Az EU-csatlakozásról szólva Szibiha az interjúban pedig úgy fogalmazott:
Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna EU-tagságának.
A külügyminiszter ezután már közvetlenül a magyar kormányfőt támadta:
Magyarország miniszterelnöke veszélyt jelent a népre.
Szóba került az is, hogy Ukrajna szerint a magyar kormány belpolitikai tényezőként használja Ukrajnát, illetve felmerült, hogy egy esetleges kormányváltás után milyen viszony alakulhatna ki. Kiemelte:
Nagyon reméljük, hogy a választások után bekövetkező bármilyen változás lehetővé teszi ennek a vétónak a feloldását. Ez alapvetően fontos számunkra, alapvetően fontos Európának. És biztos vagyok benne, hogy Magyarország számára is.
Szibiha azt mondta, bármely, a magyarok által törvényesen megválasztott kormánnyal együttműködnének, és jószomszédi kapcsolatokra törekszenek – ugyanakkor az EU-csatlakozás ügyében egyértelműen Magyarország szerepét hangsúlyozta.
Ukrajnának nincs más módja, mint megszerezni Magyarország szavazatát az Európai Unióhoz való csatlakozásunk mellett.
Szánthó Miklós: Ukrajna beszállt a magyar választási kampányba
A kijelentésekre Szánthó Miklós a Facebookon reagált, szerinte az interjú azt mutatja, hogy Ukrajna beleszól a magyar választási kampányba.
Ukrajna beszállt a magyar választási kampányba. Itt van. A Tiszát akarják. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
– írta posztjában Szánthó Miklós.
Borítókép: Andrij Szibiha (Fotó: AFP)
