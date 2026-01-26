Menczer TamásTisza Pártukránpárti

A Magyarországról kitiltott ukrán kém bevallotta, hogy Magyar Péter teljesítené a brüsszeli parancsot

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója árulkodó videórészletre hívta fel a figyelmet. Menczer Tamás szerint Tseber Roland Ivanovics újra feltűnt és egyértelmű utalást tett arra, hogy Tisza-győzelem esetén szabad utat kaphat a brüsszeli terv, azaz a magyarok pénze Ukrajnába vándorolhat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 12:52
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Forrás: Fotó: MTI/Kovács Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy közösségi média oldalán megosztott videóban hívta fel a figyelmet a Magyarországról kitiltott ukrán kém Tseber Roland kijelentésére. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás. Forrás: Facebook

Előkerült Tseber Roland Ivanovics Magyarországról kitiltott ukrán kém, Magyar Péter »testvére«. És mit mondott Tseber? Na mit mondott? Hát azt, hogyha nyer a Tisza, akkor Ukrajna zöld utat kap, Ukrajna jöhet az EU-ba, a magyarok pénze meg mehet Ukrajnába

 – hívta fel rá a figyelmet Menczer Tamás.

A videóban elhangzik ahogy Tseber Roland Ivanovics így nyilatkozik: Ezért győzelme esetén természetesen változhat a helyzet Ukrajnával való kapcsolatok tekintetében.

Vagyis Tseber Roland Ivanovics, Magyarországról kitiltott ukrán kém bevallotta, hogy Magyar Péter teljesítené a brüsszeli parancsot

 – mutatott rá a politikus.

A Tisza és Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, ezért is a Fidesz a biztos választás

 – mondta a kommunikációs igazgató.

Tseber Roland, a Magyarországról kitiltott az ukrán kém

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy sorra kerülnek nyilvánosságra az információk Tseber Rolandról, akit kémkedés miatt tavaly utasítottak ki Magyarországról. 

A Volodimir Zelenszkijjel jó kapcsolatot ápoló Tseber korábban baloldali magyar politikusokhoz keresett és talált kapcsolatot, 2024-ben már Magyar Péternek szervezett 24 óra alatt ukrajnai utat, idén tavasszal Tisza-szigetet alapított Kárpátalján és időről időre fideszeseket fenyeget.

A legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy Tseber fegyverszállítást szervezett 2022-ben, be van kötve az amerikai globális hálózathoz, miközben forintban számolva is százmilliós, homályos eredetű vagyona miatt vizsgálódnak.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Bayer Zsolt avatarja

Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu