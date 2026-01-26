Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy közösségi média oldalán megosztott videóban hívta fel a figyelmet a Magyarországról kitiltott ukrán kém Tseber Roland kijelentésére.
A Magyarországról kitiltott ukrán kém bevallotta, hogy Magyar Péter teljesítené a brüsszeli parancsot
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója árulkodó videórészletre hívta fel a figyelmet. Menczer Tamás szerint Tseber Roland Ivanovics újra feltűnt és egyértelmű utalást tett arra, hogy Tisza-győzelem esetén szabad utat kaphat a brüsszeli terv, azaz a magyarok pénze Ukrajnába vándorolhat.
Előkerült Tseber Roland Ivanovics Magyarországról kitiltott ukrán kém, Magyar Péter »testvére«. És mit mondott Tseber? Na mit mondott? Hát azt, hogyha nyer a Tisza, akkor Ukrajna zöld utat kap, Ukrajna jöhet az EU-ba, a magyarok pénze meg mehet Ukrajnába
– hívta fel rá a figyelmet Menczer Tamás.
A videóban elhangzik ahogy Tseber Roland Ivanovics így nyilatkozik: Ezért győzelme esetén természetesen változhat a helyzet Ukrajnával való kapcsolatok tekintetében.
Vagyis Tseber Roland Ivanovics, Magyarországról kitiltott ukrán kém bevallotta, hogy Magyar Péter teljesítené a brüsszeli parancsot
– mutatott rá a politikus.
A Tisza és Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, ezért is a Fidesz a biztos választás
– mondta a kommunikációs igazgató.
További Külföld híreink
Tseber Roland, a Magyarországról kitiltott az ukrán kém
Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy sorra kerülnek nyilvánosságra az információk Tseber Rolandról, akit kémkedés miatt tavaly utasítottak ki Magyarországról.
A Volodimir Zelenszkijjel jó kapcsolatot ápoló Tseber korábban baloldali magyar politikusokhoz keresett és talált kapcsolatot, 2024-ben már Magyar Péternek szervezett 24 óra alatt ukrajnai utat, idén tavasszal Tisza-szigetet alapított Kárpátalján és időről időre fideszeseket fenyeget.
A legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy Tseber fegyverszállítást szervezett 2022-ben, be van kötve az amerikai globális hálózathoz, miközben forintban számolva is százmilliós, homályos eredetű vagyona miatt vizsgálódnak.
Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Alice Weidelnek igaza van!
Weidel: Ukrajna fizessen a felrobbantott Északi Áramlatért.
A Tisza Párt a Shell-lel, illetve annak egyik volt vezetőjével akarja fényezni magát, de vannak súlyos kérdőjelek
Egy cég, amelyre nem mindenki lenne büszke volt vagy jelenlegi vezetőként.
„Vesztésre állsz a háborúban” – Salvini üzent Zelenszkijnek + videó
Az olasz miniszterelnök-helyettes felszólította Zelenszkijt, hogy a lehető leghamarabb írja alá a békemegállapodást.
A Kreml szóvivője nem finomkodott a brüsszeli vezetéssel kapcsolatban
A szóvivő lesújtó véleményének adott hangot.
