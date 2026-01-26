A Magyarországról kitiltott ukrán kém bevallotta, hogy Magyar Péter teljesítené a brüsszeli parancsot

Tseber Roland, a Magyarországról kitiltott az ukrán kém

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy sorra kerülnek nyilvánosságra az információk Tseber Rolandról, akit kémkedés miatt tavaly utasítottak ki Magyarországról.

A Volodimir Zelenszkijjel jó kapcsolatot ápoló Tseber korábban baloldali magyar politikusokhoz keresett és talált kapcsolatot, 2024-ben már Magyar Péternek szervezett 24 óra alatt ukrajnai utat, idén tavasszal Tisza-szigetet alapított Kárpátalján és időről időre fideszeseket fenyeget.

A legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy Tseber fegyverszállítást szervezett 2022-ben, be van kötve az amerikai globális hálózathoz, miközben forintban számolva is százmilliós, homályos eredetű vagyona miatt vizsgálódnak.

