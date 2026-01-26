Orbán ViktorUkrajnasértegetZelenszkijMagyarországbecsület

Orbán Viktor: A magyarokat nem lehet sértegetni!

A miniszterelnök szerint a fenyegetés és a sértegetés sajátos eszközzé vált az ukrán politikában, ezt azonban Magyarországnak nem kell eltűrnie. Orbán Viktor hangsúlyozta: amikor az ország becsületét éri támadás, kötelessége fellépni és kikövetelni a tiszteletet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 11:05
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett videójában élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megnyilvánulásait. 

Orbán Viktor
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A kormányfő úgy fogalmazott: amikor az ukrán elnök fenyegető hangot üt meg, mindig eszébe jut, hogy Zelenszkij már az ötödik ukrán államfő, és az előző négy nevét ma már alig ismeri bárki.

Orbán Viktor: Engem igen, Magyarországot nem lehet sértegetni

A fenyegetésnek van egy sajátos ukrán formája, ezt én is most tanulom, ami valójában a sértegetéssel kombinálódik

– fogalmazott a miniszterelnök.

Hozzátette: a személyes támadásokat képes elviselni, mert – ahogy fogalmazott – nincs túlfejlett egója. A miniszterelnök ugyanakkor világossá tette: van egy határ, amelyet nem lehet átlépni.

Akkor kell visszaszólni, amikor a sértegetés Magyarország becsületébe gázol, azt nem lehet megengedni, mert Magyarországnak mindig meg kell mindenkinek adnia a tiszteletet, meg kell adni az elismerést, nem lehet velünk akárhogy beszélni, és ha ezt valaki nem adja meg, akkor a miniszterelnök dolga, hogy ezt igenis kikövetelje és ennek érvényt szerezzen. Itt nincsen mese!

– fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor) 

