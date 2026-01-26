Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett videójában élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megnyilvánulásait.
Orbán Viktor: A magyarokat nem lehet sértegetni!
A miniszterelnök szerint a fenyegetés és a sértegetés sajátos eszközzé vált az ukrán politikában, ezt azonban Magyarországnak nem kell eltűrnie. Orbán Viktor hangsúlyozta: amikor az ország becsületét éri támadás, kötelessége fellépni és kikövetelni a tiszteletet.
A kormányfő úgy fogalmazott: amikor az ukrán elnök fenyegető hangot üt meg, mindig eszébe jut, hogy Zelenszkij már az ötödik ukrán államfő, és az előző négy nevét ma már alig ismeri bárki.
Orbán Viktor: Engem igen, Magyarországot nem lehet sértegetni
A fenyegetésnek van egy sajátos ukrán formája, ezt én is most tanulom, ami valójában a sértegetéssel kombinálódik
– fogalmazott a miniszterelnök.
Hozzátette: a személyes támadásokat képes elviselni, mert – ahogy fogalmazott – nincs túlfejlett egója. A miniszterelnök ugyanakkor világossá tette: van egy határ, amelyet nem lehet átlépni.
Akkor kell visszaszólni, amikor a sértegetés Magyarország becsületébe gázol, azt nem lehet megengedni, mert Magyarországnak mindig meg kell mindenkinek adnia a tiszteletet, meg kell adni az elismerést, nem lehet velünk akárhogy beszélni, és ha ezt valaki nem adja meg, akkor a miniszterelnök dolga, hogy ezt igenis kikövetelje és ennek érvényt szerezzen. Itt nincsen mese!
– fogalmazott Orbán Viktor.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Kreml szóvivője nem finomkodott a brüsszeli vezetéssel kapcsolatban
A szóvivő lesújtó véleményének adott hangot.
A Bloomberg is Orbán Viktor sikeréről ír
A végső döntéshez már csak Washington jóváhagyása hiányzik.
Tömeges amputáció, triázs, összeomló kórházak – francia orvosok szerint ilyen látkép várna ránk Macronék tervei nyomán
Franciaországban a kórházakat is rohamtempóban készítik fel a véres felfordulásra.
Peszkov bejelentést tett a háromoldalú tárgyalások folytatásáról
A Kreml szerint a kapcsolatfelvétel folyamatos.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Kreml szóvivője nem finomkodott a brüsszeli vezetéssel kapcsolatban
A szóvivő lesújtó véleményének adott hangot.
A Bloomberg is Orbán Viktor sikeréről ír
A végső döntéshez már csak Washington jóváhagyása hiányzik.
Tömeges amputáció, triázs, összeomló kórházak – francia orvosok szerint ilyen látkép várna ránk Macronék tervei nyomán
Franciaországban a kórházakat is rohamtempóban készítik fel a véres felfordulásra.
Peszkov bejelentést tett a háromoldalú tárgyalások folytatásáról
A Kreml szerint a kapcsolatfelvétel folyamatos.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!