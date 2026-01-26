Orbán Viktor: A magyarokat nem lehet sértegetni!

Akkor kell visszaszólni, amikor a sértegetés Magyarország becsületébe gázol, azt nem lehet megengedni, mert Magyarországnak mindig meg kell mindenkinek adnia a tiszteletet, meg kell adni az elismerést, nem lehet velünk akárhogy beszélni, és ha ezt valaki nem adja meg, akkor a miniszterelnök dolga, hogy ezt igenis kikövetelje és ennek érvényt szerezzen. Itt nincsen mese!