Otthon start – vályogházra is felvehető, de több mindenre kell figyelni

Noha az Otthon start országos és nincs semmilyen földrajzi megkötés, a vályogházak iránti keresletet csak feltételesen növelheti. A fix 3 százalékos hitel új vevőket hoz az olcsóbb, vidéki házak piacára, így a jobb állapotú, biztosítható és beton/tégla alapú vályogházak eladhatósága javulhat – mondta el lapunk megkeresésére Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A gyenge műszaki állapotú, vizesedő vagy biztosításra alkalmatlan vályogházaknál azonban a banki és biztosítói korlátok miatt a program hatása korlátozott – ezek továbbra is jellemzően készpénzes vevőre várnak.

Otthon start – vályogházak esetében már a megtekintés előtt érdemes alaposan tájékozódni, főleg, ha hitelt is szeretnénk igényelni (Fotó: Csapó Balázs)

A hitelezhetőség feltételeit a Money.hu szakértői ismertették. Leszögezték, vályogház is megvehető Otthon start segítségével, ám több tényezőt is figyelembe kell venni.

A banknál mindig az értékbecslés dönti el, mekkora hitelt adható az adott ingatlanra. Ez attól függ, milyen az épület szerkezete, műszaki állapota, és hogy biztosítható-e megfelelő összegre. Ha csak kis értékre biztosítható, az a fedezeti értéket is csökkenti, tehát kevesebb hitelt lehet rá felvenni.

Noha jogszabály szerint az Otthon start programban akár tíz százalék önerő is elegendő, de vályogház esetén ez gyakran kevésnek bizonyul. Ha a ház állapota gyengébb, vagy az értékbecslő alacsonyabb fedezeti értéket határoz meg, a bank több saját forrást is kérhet, ez akár lehet pótfedezet is.

Értékmegállapítás szempontjából javítja az esélyeket, ha az ingatlan a már említett tégla vagy beton alappal készült, illetve ha vályog és tégla vegyesen alkotja a falazatot. Viszont ez nem automatikus értéknövelés – az értékbecslő mindig a konkrét állapotot nézi: van-e repedés, nedvesedés, megfelelő-e a tető, a közmű, és hogy a ház jogilag rendben van-e – magyarázták a szakértők.

A helyszín is sokat számít. Lokációt tekintve túlnyomórészt vidéken és főként az ország keleti felében – az Alföldön és Észak-Magyarországon – találhatók meg vályogházak az alsóbb árkategóriában – ismertette Szegő Péter. Hozzátette, Budapesten és nagyvárosokban ritkák, többnyire peremkerületekben találhatók. Sőt, nem csupán az ingatlanhirdetési oldalakon érdemes keresni őket, hanem olyan felületeken is, ahol nem kizárólag ingatlanokat hirdetnek.