Otthon start – vályogházra is felvehető, de több mindenre kell figyelni

Vályogház esetében nem mindig elegendő a tízszázalékos önerő az Otthon start igényléséhez – hívták fel a figyelmet a lapunknak nyilatkozó szakértők. Ennek az oka nem a fix 3 százalékos hitel feltételei között keresendő, a hitelképesség szempontjából számít az is, van-e alapja a háznak vagy éppen vegyes falazatú.

M. Orbán András
2025. 10. 18. 6:15
A vegyes falazat értéknövelő tényező lehet, a műszaki állapot viszont meghatározó Forrás: Székelyhidi Balázs
Noha az Otthon start országos és nincs semmilyen földrajzi megkötés, a vályogházak iránti keresletet csak feltételesen növelheti. A fix 3 százalékos hitel új vevőket hoz az olcsóbb, vidéki házak piacára, így a jobb állapotú, biztosítható és beton/tégla alapú vályogházak eladhatósága javulhat – mondta el lapunk megkeresésére Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A gyenge műszaki állapotú, vizesedő vagy biztosításra alkalmatlan vályogházaknál azonban a banki és biztosítói korlátok miatt a program hatása korlátozott – ezek továbbra is jellemzően készpénzes vevőre várnak.

otthon start, 20250131 GyőrHorváth Csanád Ingatlan 4 You ingatlanközvetítő, albérlet árak illusztráció
Otthon start – vályogházak esetében már a megtekintés előtt érdemes alaposan tájékozódni, főleg, ha hitelt is szeretnénk igényelni (Fotó: Csapó Balázs)

A hitelezhetőség feltételeit a Money.hu szakértői ismertették. Leszögezték, vályogház is megvehető Otthon start segítségével, ám több tényezőt is figyelembe kell venni.

A banknál mindig az értékbecslés dönti el, mekkora hitelt adható az adott ingatlanra. Ez attól függ, milyen az épület szerkezete, műszaki állapota, és hogy biztosítható-e megfelelő összegre. Ha csak kis értékre biztosítható, az a fedezeti értéket is csökkenti, tehát kevesebb hitelt lehet rá felvenni.

Noha jogszabály szerint az Otthon start programban akár tíz százalék önerő is elegendő, de vályogház esetén ez gyakran kevésnek bizonyul. Ha a ház állapota gyengébb, vagy az értékbecslő alacsonyabb fedezeti értéket határoz meg, a bank több saját forrást is kérhet, ez akár lehet pótfedezet is.

Értékmegállapítás szempontjából javítja az esélyeket, ha az ingatlan a már említett tégla vagy beton alappal készült, illetve ha vályog és tégla vegyesen alkotja a falazatot. Viszont ez nem automatikus értéknövelés – az értékbecslő mindig a konkrét állapotot nézi: van-e repedés, nedvesedés, megfelelő-e a tető, a közmű, és hogy a ház jogilag rendben van-e – magyarázták a szakértők.

A helyszín is sokat számít. Lokációt tekintve túlnyomórészt vidéken és főként az ország keleti felében – az Alföldön és Észak-Magyarországon – találhatók meg vályogházak az alsóbb árkategóriában – ismertette Szegő Péter. Hozzátette, Budapesten és nagyvárosokban ritkák, többnyire peremkerületekben találhatók. Sőt, nem csupán az ingatlanhirdetési oldalakon érdemes keresni őket, hanem olyan felületeken is, ahol nem kizárólag ingatlanokat hirdetnek.

A Money.hu szakértői árnyalták a képet, egy városi vagy megyeszékhelyi ingatlan általában forgalomképesebb, ezért jobb értéket kap az értékbecslésnél, mint egy kisebb településen lévő ingatlan, vályogházak pedig általában kisebb településeken találhatóak nagyobb arányban.

Még egy tényezőre felhívták a figyelmet, sok vidéki ingatlannál előfordul, hogy a telken belül utólag történt bővítés, hozzáépítés vagy átalakítás, amit nem vezettek át a földhivatalnál. Ez akár az egész hitelfelvételt is megnehezítheti. Akadt olyan ház, ahol a tulajdonos áthelyezte a gépészetet a ház melletti garázsba, ám az nem szerepelt a hivatalos térképmásolaton, a bank szemében a gépészet egy „nem létező” helyiségben volt – így az ingatlan hivatalosan nem felelt meg a lakhatási feltételeknek.

Éppen ezért az ingatlan első megtekintésekor vagy előtte, 

mindig el kell kérni és át kell nézni a tulajdoni lapot, a térképmásolatot és az esetleges megosztási szerződéseket.

 Amennyiben hiteligény kerül szóba a vásárlás kapcsán, érdemes előzetes értékbecslést kérni a választott banktól, hogy ne a foglaló átadása után derüljön ki, ha valami hiányzik a térképmásolatról, vagy az ingatlan műszaki állapotával kapcsolatban probléma.

Az előbbiek tükrében Szegő Péter összegzése szerint a bankok a vályog/vegyes falazatot gyakran alacsonyabb fedezeti értéken számolják, tipikusan a piaci ár 40–60 százalékát tekintik hitelbiztosítási értéknek, emiatt a ténylegesen felvehető hitel esetében harminc-, de akár ötvenszázalékos önerő is szükséges lehet. A Money.hu szakértői szerint kisebb településeken gyakran a téglaépítésű ingatlanok esetében is inkább 25-30 százalék önerővel kell számolni. Igaz, bár az önerő nagyobb, az ekként kifizetett összeg viszont nem feltétlenül, hiszen a teljes ár alacsonyabb egy kistelepülésen mint egy egyetemi városban.

