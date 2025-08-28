Rendkívüli

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek

Szijjártó Péter konzulokat irányított a bécsi derbire

A győri ETO ma este az SK Rapid Wien ellen lép pályára Bécsben a Konferencialiga alapszakaszáért. A mérkőzésre több mint ezerhétszáz magyar drukker érkezik, akiket Szijjártó Péter tájékoztatása szerint konzulok is segítenek majd három helyszínen.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 28. 11:12
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy konzulok támogatják a győri ETO és az SK Rapid Wien összecsapására érkező szurkolókat. Szijjártó Péter kiemelte: a találkozó iránt nagy az érdeklődés, hiszen 1780 vendégjegy kelt el a győriek részére.

A bécsi Rapid Wien–ETO mérkőzésre 1780 magyar drukker érkezett, biztonságukról konzulok gondoskodnak – közölte Szijjártó Péter.
Fotó: MTI

A tárcavezető közlése szerint hat magyar konzul teljesít szolgálatot különböző helyszíneken. A szervezett utazás keretében vonattal érkező négyszáz szurkolót két konzul várja a bécsi pályaudvaron, a hegyeshalmi határátkelőn szintén két diplomata segíti az átjutást, a stadionnál pedig további két konzul lesz jelen, hogy szükség esetén azonnal közbeavatkozhasson.

Szijjártó Péter a szurkolók biztonságáról

A mérkőzés kiemelt biztonsági besorolást kapott, ezért a helyi rendőrség megerősített létszámmal biztosítja a stadion környékét és a városba vezető utakat. 

Ha bárki bajba kerül, vagy valamilyen ügyes-bajos dolga akad, akkor a helyszínen segítenek neki a konzulok, illetve most is működik az ügyeleti telefonszámuk: +43 660 259 3184

– hangsúlyozta a miniszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

