Szijjártó Péter konzulokat irányított a bécsi derbire

A tárcavezető közlése szerint hat magyar konzul teljesít szolgálatot különböző helyszíneken. A szervezett utazás keretében vonattal érkező négyszáz szurkolót két konzul várja a bécsi pályaudvaron, a hegyeshalmi határátkelőn szintén két diplomata segíti az átjutást, a stadionnál pedig további két konzul lesz jelen, hogy szükség esetén azonnal közbeavatkozhasson.

Szijjártó Péter a szurkolók biztonságáról

A mérkőzés kiemelt biztonsági besorolást kapott, ezért a helyi rendőrség megerősített létszámmal biztosítja a stadion környékét és a városba vezető utakat.

Ha bárki bajba kerül, vagy valamilyen ügyes-bajos dolga akad, akkor a helyszínen segítenek neki a konzulok, illetve most is működik az ügyeleti telefonszámuk: +43 660 259 3184

– hangsúlyozta a miniszter.