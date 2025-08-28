A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy konzulok támogatják a győri ETO és az SK Rapid Wien összecsapására érkező szurkolókat. Szijjártó Péter kiemelte: a találkozó iránt nagy az érdeklődés, hiszen 1780 vendégjegy kelt el a győriek részére.
Szijjártó Péter konzulokat irányított a bécsi derbire
A győri ETO ma este az SK Rapid Wien ellen lép pályára Bécsben a Konferencialiga alapszakaszáért. A mérkőzésre több mint ezerhétszáz magyar drukker érkezik, akiket Szijjártó Péter tájékoztatása szerint konzulok is segítenek majd három helyszínen.
A tárcavezető közlése szerint hat magyar konzul teljesít szolgálatot különböző helyszíneken. A szervezett utazás keretében vonattal érkező négyszáz szurkolót két konzul várja a bécsi pályaudvaron, a hegyeshalmi határátkelőn szintén két diplomata segíti az átjutást, a stadionnál pedig további két konzul lesz jelen, hogy szükség esetén azonnal közbeavatkozhasson.
Szijjártó Péter a szurkolók biztonságáról
A mérkőzés kiemelt biztonsági besorolást kapott, ezért a helyi rendőrség megerősített létszámmal biztosítja a stadion környékét és a városba vezető utakat.
Ha bárki bajba kerül, vagy valamilyen ügyes-bajos dolga akad, akkor a helyszínen segítenek neki a konzulok, illetve most is működik az ügyeleti telefonszámuk: +43 660 259 3184
– hangsúlyozta a miniszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
