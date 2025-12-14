Kifakadás és rossz hír – az éllovas játékosait lenullázta a PL legrosszabb csapata

Rendkívüli

Megjöttek a végleges adatok: több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban + videó

Kínkeserves győzelmet aratott a labdarúgó Premier League utolsó helyezettje ellen az Arsenal, amely két öngólnak köszönhetően 2-1-re felülmúlta a Wolverhamptont szombat este. Mikel Arteta a meccs után elmondta, noha az Arsenal fontos három pontot szerzett, a teljesítmény hagyott kívánnivalót maga után, ráadásul egy újabb játékos kidőlt a sorból.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 9:34
Mikel Arteta nem volt teljesen elégedett (Fotó: AFP/Ben Stanstall)
Bár az Arsenal a várakozásoknak megfelelően óriási fölényben játszott a Wolverhampton ellen, Mikel Arteta csapatának a szerencse is kellett, hogy legyőzze a Premier League utolsó helyezettjét, amely összesen három gólig jutott az Emirates-ben: Sam Johnstone öngólja után a csereként beállt Tolu Arokodare egyenlített a 90. percben, a ráadásban viszont Yerson Mosquera is a saját kapujába talált be, így a listavezető megszerezte mindhárom pontot, a Wolves pedig továbbra is két ponttal, győzelem nélkül áll a bajnokságban.

Az Arsenal a Wolverhampton legyőzésével megerősítette az első helyét
Az Arsenal a Wolverhampton legyőzésével megerősítette az első helyét (Fotó: AFP/Ben Stanstall)

Mikel Arteta finoman szólva sem volt elégedett

Egy héttel korábban az Aston Villa otthonában rosszul jött ki a hasonló helyzetből az Arsenal, most viszont volt válasza az észak-londoniaknak a hajrában kapott gólra.

– Fontos három pont, különösen annak fényében, hogyan alakultak a hajrában az események. 

Az első félidőben rengeteg olyan szituáció volt, amikor veszélyes helyekre eljuttattuk a labdát, mégsem alakítottunk ki nagy helyzetet.

Ilyen téren fejlődnünk kell, az utolsó passznál sokkal jobbnak kell lennünk, mert az elmozgások és az opciók ott voltak, mégsem ragadtuk meg ezeket – fakadt ki Arteta, aki hozzátette, megkönnyebbülés volt neki a győzelem megszerzése, de sokkal nagyobb különbségnek kellett volna lennie az eredményt tekintve a két csapat között.

Az Arsenal elveszített egy újabb játékost

A baszk szakember egy újabb sérülésről is beszámolt: Ben White-ot még az első félidőben kellett lecserélni. 

A négyszeres angol válogatott védőnek a combhajlítójával akadtak gondok, azt azonban még nem lehet tudni, hogy mennyit kell kihagynia.

White kiesése már csak amiatt sem jött jól, mert a klub eddig sem állt túlságosan jól a sérültek terén: jelenleg Christian Mosquera, Gabriel és Kai Havertz sem áll rendelkezésre, és többen is csak a közelmúltban épültek fel, illetve vállalták a játékot nem százszázalékos állapotban is.

Az Arsenalnak most lesz lehetősége a regenerálódásra, Arteta együttese ezúttal nem játszik hétközi mérkőzést, így legközelebb csak egy hét múlva lép pályára az Everton otthonában.

