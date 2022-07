Az öt legjobb Al Pacino-film – Egy asszony illata

Pacino káprázatos, szikrázó monológjai, életbölcsességei Végvári Tamás szinkronhangjával, ha lehet, még jobban ülnek. Érdekes, hogy Pacino el sem akarta játszani ezt a szerepet, amelyet korábban Jack Nicholson, Harrison Ford, Dustin Hoffman és Joe Pesci is visszautasított már. Nagyon nagy szerencse nekünk, nézőknek, hogy végül elvállalta. Al Pacino a visszaemlékezések szerint a forgatások szünetében is teljesen karakterben maradt, gyakorlatilag átlényegült. Mindenhová az ikonikus botjával a kezében ment, és sosem nézett a szemébe annak, akivel éppen találkozott. Ezért tűnik annyira élethűnek a vakság, a vak ember megjelenítése. Teljesen elhisszük, hogy bizony az alezredes nem lát. Parádés, megdöbbentő színészi játék. Chris O’Donell is nagyszerűen alakítja az ártatlan, olykor csetlő-botló, az életben a helyét kereső, de ugyanakkor erős jellemű, becsületes srácot. Nagyon jól kiegészítik egymást a jelenetekben.

A filmben bizony olyan mondatok, szavak, kifejezések szerepelnek, amelyek a mai, pc világban már nem hangozhatnának el. De természetesen nekünk, akik nem fertőződtek meg ezektől a liberális őrültségektől, minden filmkocka zseniális. Ahogy Frank Slade alezredes a nőkről beszél, az felér a mai, Messengerhez szokott fiatal srácok számára is egy udvarlási tanácsadással. Így, ezekkel a mondatokkal, apró gesztusokkal lehet meghódítani egy nő szívét.

Az Egy asszony illata című filmben látható az egész filmtörténet legszebb tangója. Ahogy Al Pacino vakon vezeti a táncpartnerét (Gabrielle Anwar) a világhírű zenére (Por Una Cabeza), az örökre emlékezetes lesz mindenkinek, aki egyszer is látta ezt a filmet. A másik ilyen sokat emlegetett és idézett rész a filmből, amikor Frank Slade alezredes egy tűzpiros Ferrarit vezet New York utcáin. Szóval számos klasszikussá vált jelenettel gazdagítja a filmtörténetet Martin Brest mozija. A film zárójelenete pedig nem is lehetne más, mint Al Pacino nagymonológja, ahol kiáll a barátjáért, a becsületért és a bajtársiasságért. Ezáltal pedig újra visszanyeri a saját magába, az életébe és a jövőjébe vetett hitet is. Az asszony illata az egyik legjobb Al Pacino film, egyúttal az egyik legjobb színészi alakítása is, ezért a toplistánkon az előkelő harmadik helyet szerezte meg.

