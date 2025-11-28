influenzavírusinfluenzavariánsszakembertüneteknappali

Kongatják a vészharangot az új influenzavariáns miatt

Felbukkant az influenza A (H3N2) vírus egy eddig ismeretlen mutációja, az új törzsnek a subclade K nevet adták a szakemberek. Ez a variáns egyelőre rosszabbnak bizonyul, mint az átlagos téli náthás megbetegedések – írja a New York Post. Az új influenzatörzs miatt vészharangokat kongatnak a szakemberek a potenciális súlyossága miatt és mert a jelenlegi vakcinák csak részben nyújtanak védettséget ellene. Hazánkat egyelőre még nem érte el ez a vírusvariáns, a jelenlegi megfázásos megbetegedések zömét a koronavírus okozza – mondta el a Magyar Nemzetnek Rusvai Miklós virológus.

Takács Eszter
2025. 11. 28. 5:42
illusztráció Forrás: pexels
A vírustörzs gyorsan terjed nemzetközi szinten, Ausztrália történetének legsúlyosabb influenzaszezonját okozta, és az esetek száma az Egyesült Királyságban, Amerikában és Kanadában is emelkedik. Japánban pedig szokatlanul korán országos influenzajárványt hirdettek, több mint 6000 esetet és számos gyermek kórházi kezelését jelentettek.

Hazánkat egyelőre még nem érte el ez a vírusvariáns, a jelenlegi megfázásos megbetegedések zömét a koronavírus okozza – mondta el a Magyar Nemzetnek Rusvai Miklós virológus. Várhatóan a Covid karácsonyig tartja a vezető szerepét a megbetegedések tekintetben, aztán – az eddigi évek tapasztalata alapján – felível az influenzás megbetegedések száma, ami február végén, március elején lesz a csúcson.

A jelenlegi tudásunk szerint nem feltétlen mutat súlyosabb tüneteket a korábbi influenzavírusokhoz képest, de az influenza H3N2 alfaja már alapvetően komolyabb tünetekkel jár, mint a korábbiak

 – mondta Rusvai doktor.

Jellemző a vírus okozta megbetegedésre a magas láz, a fáradtság, a súlyos izomfájdalmak, a torokfájás, a hidegrázás, az orrfolyás vagy az orrdugulás, valamint esetleges hányás vagy hasmenés is.

Mivel az influenza elleni oltóanyagot tavasszal tervezik meg, ezért a kutatók erre az alvariánsra nem voltak felkészülve, így kifejezetten ez ellen kifejlesztett oltóanyag nincs – mondta a szakember, de a jelenleg felvehető oltás is ad részleges védelmet: 60-70 százalékos hatékonysággal véd az új altípus ellen. A várandós kismamáknak fokozottan ajánlott az oltás beadatása, mert maga a vírus nem veszélyes a babára vagy az anyára, de a hosszú ideig tartó magas láz az, mert annak magzatkárosító hatása lehet – mondta Rusvai Mikós.

Az új vírustörzs a kismamákon kívüla 65 év feletti felnőtteket, az 5 év alatti gyermekeket és a krónikus betegségben, például cukorbetegségben, szív- vagy tüdőbetegségben szenvedőket  veszélyezteti, ezért nekik is tanácsos beadatni a védőoltást – írja a New York Post.

 

