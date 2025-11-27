koronavíruskoncentrációszennyvíz

Csökkenhet a koronavírus-fertőzések száma az előttünk álló időszakban

A koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Néhány városban mérsékelt csökkenést, más helyeken azonban enyhe emelkedést mértek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 27. 14:44
A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Bevásárlóközpontokban, buszon, vonaton is tapasztaljuk: bár nem kötelező, egyre többen veszik fel maszkjukat. A Covid19-fertőzöttek emelkedő száma miatt persze érthető az elővigyázatosság. Megkérdeztük: emiatt szigorítanak-e a szolgáltatók az előírásaikon? 20220727 Szombathely Fotó: Unger Tamás UT Vas Népe
Fotó: Unger Tamás / MW

Az év 47. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált. 

Emelkedést sehol nem tapasztaltak, stagnálást figyeltek meg 18 ellátási területen, míg csökkenést Szegeden, Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben és Salgótarjánban az emelkedett, Budapest északi mintájában, továbbá Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján 

a koronavírus-fertőzések számának további csökkenése várható a következő hetekben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

