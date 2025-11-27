Csökkenhet a koronavírus-fertőzések száma az előttünk álló időszakban

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Az év 47. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált.

Emelkedést sehol nem tapasztaltak, stagnálást figyeltek meg 18 ellátási területen, míg csökkenést Szegeden, Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben és Salgótarjánban az emelkedett, Budapest északi mintájában, továbbá Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján

a koronavírus-fertőzések számának további csökkenése várható a következő hetekben.

