Különös fordulatot vett a koronavírus és az influenza terjedése idehaza

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának tovább enyhe csökkenése várható a következő hetekben.

Tudatták azt is, hogy a 44. héten az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált, mennyisége a Budapest Központi Szennyvíztisztító, valamint Győr és Miskolc mintájában volt kimutatási határ felett, a Liszt Ferenc repülőtér mintájában kimutatási határ alatt maradt.