Enyhén csökkent országos szinten a koronavírus koncentrációja az év 44. hetében a szennyvízben. Emelkedést tapasztaltak Debrecenben, Kecskeméten és Szolnokon, míg 19 ellátási területre stagnálás volt jellemző.
Különös fordulatot vett a koronavírus és az influenza terjedése idehaza
A múlt héten enyhén csökkent a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
Hozzátették: a budapesti Liszt Ferenc repülőtér mintájában a koronavírus örökítőanyagának mennyisége az emelkedett koncentrációtartományban volt, tendenciáját tekintve stagnál.
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának tovább enyhe csökkenése várható a következő hetekben.
Tudatták azt is, hogy a 44. héten az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált, mennyisége a Budapest Központi Szennyvíztisztító, valamint Győr és Miskolc mintájában volt kimutatási határ felett, a Liszt Ferenc repülőtér mintájában kimutatási határ alatt maradt.
Azt írták, az adatok szerint az influenza A vírusa az előző hetekhez képest magasabb szinten cirkulál a lakosság körében. Ezért a fertőzések számának szórványos emelkedése várható a következő hetekben.
