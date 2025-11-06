Befogták azt a kóbor kutyát, amely előzetes provokáció nélkül négy embert harapott meg Sepsiszentgyörgy főterén, majd másnapra megszelídült, és engedte, hogy simogassák – adta hírül a Maszol. Az állatot elszállították a szépmezői kutyamenhelyre.
Négy emberre támadt rá egy kóbor kutya a Fő téren, aztán hirtelen megszelídült
Különös ügy.
Az eset még november 1-jén, szombaton történt egy kávézó terasza környékén. A portál szerint a kóbor eb négy embert harapott meg anélkül, hogy provokálták volna. Másnap a menhely dolgozói a helyi rendőrséggel közösen befogták a kutyát, amelyet ekkor könnyedén pórázra kötöttek.
Egyelőre nem tudni, mi válthatta ki a kutya előző napi agresszív viselkedését.
A szépmezői kutyamenhelyen jelenleg 118 kutya él, közülük kettő kölyök, emiatt arra biztatják az állatbarátokat, hogy látogassanak el hozzájuk, és fogadjanak örökbe egy állatot.
