Négy emberre támadt rá egy kóbor kutya a Fő téren, aztán hirtelen megszelídült

Különös ügy.

Magyar Nemzet
Forrás: Maszol2025. 11. 06. 16:39
illusztráció Forrás: Pexels
Befogták azt a kóbor kutyát, amely előzetes provokáció nélkül négy embert harapott meg Sepsiszentgyörgy főterén, majd másnapra megszelídült, és engedte, hogy simogassák – adta hírül a Maszol. Az állatot elszállították a szépmezői kutyamenhelyre.

Az eset még november 1-jén, szombaton történt egy kávézó terasza környékén. A portál szerint a kóbor eb négy embert harapott meg anélkül, hogy provokálták volna. Másnap a menhely dolgozói a helyi rendőrséggel közösen befogták a kutyát, amelyet ekkor könnyedén pórázra kötöttek.

Egyelőre nem tudni, mi válthatta ki a kutya előző napi agresszív viselkedését.

A szépmezői kutyamenhelyen jelenleg 118 kutya él, közülük kettő kölyök, emiatt arra biztatják az állatbarátokat, hogy látogassanak el hozzájuk, és fogadjanak örökbe egy állatot. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
