Négy emberre támadt rá egy kóbor kutya a Fő téren, aztán hirtelen megszelídült

Az eset még november 1-jén, szombaton történt egy kávézó terasza környékén. A portál szerint a kóbor eb négy embert harapott meg anélkül, hogy provokálták volna. Másnap a menhely dolgozói a helyi rendőrséggel közösen befogták a kutyát, amelyet ekkor könnyedén pórázra kötöttek.

Egyelőre nem tudni, mi válthatta ki a kutya előző napi agresszív viselkedését.