Különös alakok lófrálnak a magyar településen, figyelmeztet az önkormányzat

„Tisztelt Lakosaink! Felhívjuk figyelmüket, hogy településünkön ismeretlen személyek tartózkodnak, akik a nyitott kapukon bejutva „valakit keresve”, de valós szándékukat nem elárulva járják az ingatlanokat” – értesíti a helyieket a közösségi oldalán Vasszécseny önkormányzata.
Arra kérik az ott élőket, hogy legyenek fokozott figyelemmel és zárják a kapukat, ajtókat, vigyázzanak értékeikre. Hozzáfűzik, a helyi polgárőrséget és a rendőrséget értesítették a történtekről, ők megteszik a szükséges intézkedéseket.
