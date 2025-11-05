ajtókapualakkülönösfigyelem

Különös alakok lófrálnak a magyar településen, figyelmeztet az önkormányzat

Megteszik a szükséges intézkedéseket.

2025. 11. 05.
illusztráció Forrás: Facebook/Vasszécseny
„Tisztelt Lakosaink! Felhívjuk figyelmüket, hogy településünkön ismeretlen személyek tartózkodnak, akik a nyitott kapukon bejutva „valakit keresve”, de valós szándékukat nem elárulva járják az ingatlanokat” – értesíti a helyieket a közösségi oldalán Vasszécseny önkormányzata. 

Arra kérik az ott élőket, hogy legyenek fokozott figyelemmel és zárják a kapukat, ajtókat, vigyázzanak értékeikre. Hozzáfűzik, a helyi polgárőrséget és a rendőrséget értesítették a történtekről, ők megteszik a szükséges intézkedéseket.


