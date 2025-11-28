Már nem Haaland a legveszélyesebb csatár Angliában, a hatodosztály gólvágója a király

Úgy tűnik, váratlan riválist kapott az Angliában zajló labdarúgó-bajnokságokban a legeredményesebb támadó címhez az Európát is rettegésben tartó, a Manchester City színeiben futószalagon gólokat gyártó csatár. Nem sokan gondolták volna, hogy eredményesség tekintetében új riválisa lesz Erling Haalandnak. Pedig bármilyen hihetetlen, van a szigetországban egy olyan támadó, aki gólszerzésben az idényben messze a norvég gólgép előtt jár.
Haaland csak könyöröghet a receptért, Rees az igazi király
Az angol statisztikai oldalak a legjobb góllövőket az első hat osztály alapján rangsorolják, és sokakat megtéveszt az, hogy a napilapok és a portálok címoldalait egyértelműen Haaland uralja, hiszen a Premier League eddigi 12 fordulójában 14 szemet gyönyörködtető találatot ért el, átlagban 74 percenként. Ám a BBC cikkéből kiderült, hogy mesze nem a norvég csatár a legeredményesebb támadó Angliában, ugyanis a hatodosztályban, a National League Northban a dobogón álló Merthyr Town csatára, Ricardo Rees sokkal termékenyebb Haalandnál.
Erling Haaland statisztikája (2025/26)
- Premier League: 12 meccs, 14 gól, 1 gólpassz – 1038 játékperc
- Bajnokok Ligája: 5 meccs, 5 gól – 367 játékperc
- Összesen: 17 meccs, 19 gól 1 gólpassz – 1405 játékperc
Ricardo Rees statisztikája (2025/26)
- National League North: 19 meccs, 23 gól, 2 gólpassz – 1708 játékperc
Rees abban sincs lemaradva a City gólgépétől, hogy ő is átlagban 74 percenként talál be az ellenfelek hálójába. Ráadásul a 25 éves csatár nem most táltosodott meg, hiszen az elmúlt két idényben mindkétszer több mint 30 gólt szerzett, és főszerepet játszott abban, hogy a szurkolók tulajdonában lévő Martyrs csapata a legutóbb feljutott a Southern League Premier Southból.
A walesi középcsatár kultikus hőssé vált klubjában
Egy biztos, Rees nem elveszett ember az ellenfelek kapuja előtt. Összességében 156 bajnoki mérkőzésen 112 gólt szerzett a Martyrs Town színeiben, ezzel kultikus hőssé vált a Penydarren Parkban.
– Őszintén szólva nem erre számítottam a szezon elején, de mindig is abban bíztam, hogy gólokat fogok szerezni. Ez egy őrült statisztika, fantasztikus érzés nézegetni a góllövőlistát. Igen, jó érzés, nagyon jó érzés – mondta Rees a BBC Sport Walesnek.
