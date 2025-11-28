HaalandMerthyr TownRicardo Reescsatárhős

Már nem Haaland a legveszélyesebb csatár Angliában, a hatodosztály gólvágója a király

Az angol statisztikai oldalak a legjobb góllövőket az első hat osztály alapján rangsorolják. Noha mindenki Erling Haalandot tartja a csatárok csatárának, kiderült, hogy a norvég gólgép a fasorban sincs a hatodik ligában szereplő Merthyr Town csatárához, Ricardo Reeshez képest. Míg a Manchester City támadója a mostani bajnoki idényben 14 gólnál jár, addig Rees nevéhez már 23 találat fűződik.

Molnár László
2025. 11. 28. 6:05
Hiába ontja a gólokat a Premier League-ben Erling Haaland, még sem a Manchester City gólzsákja a legeredményesebb csatár Angliában
Hiába ontja a gólokat a Premier League-ben Erling Haaland, még sem a Manchester City gólzsákja a legeredményesebb csatár Angliában Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
Úgy tűnik, váratlan riválist kapott az Angliában zajló labdarúgó-bajnokságokban a legeredményesebb támadó címhez az Európát is rettegésben tartó, a Manchester City színeiben futószalagon gólokat gyártó csatár. Nem sokan gondolták volna, hogy eredményesség tekintetében új riválisa lesz Erling Haalandnak. Pedig bármilyen hihetetlen, van a szigetországban egy olyan támadó, aki gólszerzésben az idényben messze a norvég gólgép előtt jár.

Erling Haaland (jobbról a második) gólját ünneplik a manchesteriek, eddig 14 alkalommal talált be a bajnokságban az ellenfelek hálójába
Erling Haaland (jobbról a második) gólját ünneplik a manchesteriek, eddig 14 alkalommal talált be a bajnokságban az ellenfelek hálójába      Fotó: ALEX LIVESEY/ANADOLU

Haaland csak könyöröghet a receptért, Rees az igazi király

Az angol statisztikai oldalak a legjobb góllövőket az első hat osztály alapján rangsorolják, és sokakat megtéveszt az, hogy a napilapok és a portálok címoldalait egyértelműen Haaland uralja, hiszen a Premier League eddigi 12 fordulójában 14  szemet gyönyörködtető találatot ért el, átlagban 74 percenként. Ám a BBC cikkéből kiderült, hogy mesze nem a norvég csatár a legeredményesebb támadó Angliában, ugyanis a hatodosztályban, a National League Northban a dobogón álló Merthyr Town csatára, Ricardo Rees sokkal termékenyebb Haalandnál.

Erling Haaland statisztikája (2025/26)

  • Premier League: 12 meccs, 14 gól, 1 gólpassz – 1038 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 5 meccs, 5 gól – 367 játékperc
  • Összesen: 17 meccs, 19 gól 1 gólpassz – 1405 játékperc

Ricardo Rees statisztikája (2025/26)

  • National League North: 19 meccs, 23 gól, 2 gólpassz – 1708 játékperc

Rees abban sincs lemaradva a City gólgépétől, hogy ő is átlagban 74 percenként talál be az ellenfelek hálójába. Ráadásul a 25 éves csatár nem most táltosodott meg, hiszen az elmúlt két idényben mindkétszer több mint 30 gólt szerzett, és főszerepet játszott abban, hogy a szurkolók tulajdonában lévő Martyrs csapata a legutóbb feljutott a Southern League Premier Southból.

Ricardo Rees immár a Merthyr Town történetének legjobb csatára
Ricardo Rees immár a Merthyr Town történetének legjobb csatára     Fotó: Merthyr Town FC


A walesi középcsatár kultikus hőssé vált klubjában

Egy biztos, Rees nem elveszett ember az ellenfelek kapuja előtt. Összességében 156 bajnoki mérkőzésen 112 gólt szerzett a Martyrs Town színeiben, ezzel kultikus hőssé vált a Penydarren Parkban. 

– Őszintén szólva nem erre számítottam a szezon elején, de mindig is abban bíztam, hogy gólokat fogok szerezni. Ez egy őrült statisztika, fantasztikus érzés nézegetni a góllövőlistát. Igen, jó érzés, nagyon jó érzés – mondta Rees a BBC Sport Walesnek.

A Merthyr jelenleg a harmadik helyen áll a tabellán, a szurkolók pedig arról álmodoznak, hogy visszatérhetnek az ötödik osztályba, oda, ahol az 1980-as években a fénykorát élte a klub. Rees 2022 júliusában igazolt a Merthyrbe, ahol visszanyerte a motivációját. 

A csapat meccsein minimum 1000 szurkoló van a lelátón, akik űzik-hajtják a csapatukat. 

Megvan minden esélyük a feljutásra, hiszen ahogy Rees – az utolsó hét meccsen 11-szer talált be –, úgy a Merthyr is remek formában van, az utolsó öt meccsüket egyaránt megnyerte. Amikor a 25 éves támadó mesternégyest lőtt a Telford United elleni 4-2-es idegenbeli győzelem során, a közösségi oldalakon felvetődött Rees meghívása a vb-részvételért küzdő walesi válogatottba. 

Rees általában a góllövőcipőjet veszi fel a meccsek előtt
Rees általában a góllövő cipőjet veszi fel a meccsek előtt     Fotó: BBC

Sosem lehet tudni, mi történhet az elkövetkező időszakban, de bevallom, én nem bánnám

– nevetett Rees.

Noha augusztusban több ajánlatot is kapott más kluboktól – feljebb is léphetett volna –, ő maradt, és egy cseppet sem bánta meg. Hálás azért, hogy a város befogadta, visszaadta a futballba vetett hitét. Mindenki biztos lehet abban, hogy a Penydarren Park szurkolói is hálásak a Merthyr Haalandjáért.

Legutóbb a Merthyr 6-2-re nyert hazai pályán az Alfreton Town ellen, Rees három gólt szerzett:

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

