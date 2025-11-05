Haaland már Ronaldo és Messi szintjén? A norvég gólgyáros egyértelmű választ adott

Négy fordulót követően a Borussia Dortmund (8.) jobb gólkülönbségének köszönhetően a Manchester City (9.) előtt helyezkedik el a Bajnokok Ligája tabelláján. Mindkét csapat két győzelemmel és egy vereséggel a háta mögött várja az egymás elleni ütközetet. A felek legutóbb 2022 októberében találkoztak, akkor 0-0-s döntetlent játszottak Németországban. Akkor a csoportkörben rendezett párharc manchesteri mérkőzésén 2-1-re nyert a City, Erling Haaland pedig egy szenzációs gólt szerzett volt csapata ellen.

Erling Haaland készségesen válaszolt a kérdésekre, egy dolgot azonban azonnal elutasított. Fotó: AFP/Oli Scarff

Erling Haaland: Még mindig ugyanaz a gyerek vagyok

A Manchester City támadója még saját mércéjéhez mérve is hihetetlen első néhány hónapot produkált a 2025/26-os idényben, mind a klubjában, mind a norvég válogatottban. Erling Haaland tíz Premier League-meccsen tizenhárom, három Bajnokok Ligája-találkozón négy gólnál jár. Hogyha idevesszük a válogatottbeli gólokat is, összesen már 26 alkalommal vette be az ellenfelek hálóit.

A volt csapata, a Borussia Dortmund elleni BL-összecsapás előtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta a médiának Haaland, hogy e mögött a teljesítmény mögött ugyanaz az alázatos, keményen dolgozó ember maradt, aki a norvégiai Bryne-ből bukkant elő.

Amióta csak az eszemet tudom, teljesen ugyanaz az az ember vagyok. Semmi sem változott

– mondta. — Bizonyos helyzetekben még mindig ugyanaz a gyerek vagyok, de sokkal több élettapasztalattal. Nem szabad azt gondolnom, hogy valaki vagyok, csak azért, mert gólokat szerzek – tette hozzá.

Haaland a hétvégén duplázott a Bournemouth ellen:

Ronaldóhoz és Messihez hasonlították

Ezután olyan kérdéseket tettek fel neki, amelyekben néhány újságíró párhuzamot vont közte, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo között. Azonban Erling Haaland gyorsan véget vetett ennek az összehasonlításnak:

Nem, nem, távolról sem. Senki sincs a kettő közelében, szóval nemet mondanék.

A támadó kijelentette, hogy az életében nem az a nagy célja, hogy a legjobbak között szerepeljen, hanem az, hogy Norvégiával a világbajnokságon játszhasson. — Pályafutásom fő célja, hogy segítsek Norvégiának kijutni a világbajnokságra és az Európa-bajnokságra – mondta.