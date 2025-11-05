Manchester CityBajnokok LigájaBorussia DortmundErling Haaland

Haaland már Ronaldo és Messi szintjén? A norvég gólgyáros egyértelmű választ adott

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában a Manchester City a Borussia Dortmundot fogadja, közvetlenül egymás mellett álló riválisok találkoznak az Etihadban. A találkozó pikantériája, hogy Erling Haaland volt csapata ellen léphet pályára. Pep Guardiola mellett a norvég támadó állt az újságírók rendelkezésére a sajtótájékoztatón, ahol Cristiano Ronaldóhoz és Lionel Messihez hasonlították.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 10:10
Erling Haaland továbbra is szerény maradt.
Erling Haaland volt csapata ellen folytathatja a gólgyártást (Fotó: AFP/Paul Ellis)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy fordulót követően a Borussia Dortmund (8.) jobb gólkülönbségének köszönhetően a Manchester City (9.) előtt helyezkedik el a Bajnokok Ligája tabelláján. Mindkét csapat két győzelemmel és egy vereséggel a háta mögött várja az egymás elleni ütközetet. A felek legutóbb 2022 októberében találkoztak, akkor 0-0-s döntetlent játszottak Németországban. Akkor a csoportkörben rendezett párharc manchesteri mérkőzésén 2-1-re nyert a City, Erling Haaland pedig egy szenzációs gólt szerzett volt csapata ellen.

Erling Haaland továbbra is szerény maradt.
Erling Haaland készségesen válaszolt a kérdésekre, egy dolgot azonban azonnal elutasított. Fotó: AFP/Oli Scarff

Erling Haaland: Még mindig ugyanaz a gyerek vagyok

A Manchester City támadója még saját mércéjéhez mérve is hihetetlen első néhány hónapot produkált a 2025/26-os idényben, mind a klubjában, mind a norvég válogatottban. Erling Haaland tíz Premier League-meccsen tizenhárom, három Bajnokok Ligája-találkozón négy gólnál jár. Hogyha idevesszük a válogatottbeli gólokat is, összesen már 26 alkalommal vette be az ellenfelek hálóit.

A volt csapata, a Borussia Dortmund elleni BL-összecsapás előtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta a médiának Haaland, hogy e mögött a teljesítmény mögött ugyanaz az alázatos, keményen dolgozó ember maradt, aki a norvégiai Bryne-ből bukkant elő.

Amióta csak az eszemet tudom, teljesen ugyanaz az az ember vagyok. Semmi sem változott

– mondta. — Bizonyos helyzetekben még mindig ugyanaz a gyerek vagyok, de sokkal több élettapasztalattal. Nem szabad azt gondolnom, hogy valaki vagyok, csak azért, mert gólokat szerzek – tette hozzá. 

 

Haaland a hétvégén duplázott a Bournemouth ellen:

Ronaldóhoz és Messihez hasonlították

Ezután olyan kérdéseket tettek fel neki, amelyekben néhány újságíró párhuzamot vont közte, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo között. Azonban Erling Haaland gyorsan véget vetett ennek az összehasonlításnak:

Nem, nem, távolról sem. Senki sincs a kettő közelében, szóval nemet mondanék.

A támadó kijelentette, hogy az életében nem az a nagy célja, hogy a legjobbak között szerepeljen, hanem az, hogy Norvégiával a világbajnokságon játszhasson. — Pályafutásom fő célja, hogy segítsek Norvégiának kijutni a világbajnokságra és az Európa-bajnokságra – mondta.

Ezután a vezetőedző, Pep Guardiola is megdicsérte Haalandot: – Nehéz találni ilyen világklasszis játékost, aki hihetetlenül alázatos is. Tudom, hogy gólokat fog szerezni, és nagy hatással lesz a csapatra, de az az érzésem, hogy mindig arra gondol, mi a legjobb a csapatnak. Ritka, hogy ilyen képességekkel rendelkező játékosokat találjunk. Erling ilyen – fogalmazott a katalán tréner.

A sajtótájékoztató itt megtekinthető:

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.