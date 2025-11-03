Premier LeagueBournemouthManchester CityPep GuardiolaErling Haaland

Haaland nem boldog, a Manchester City hőse üzent Guardiolának

A labdarúgó Premier League 10. fordulójában tovább folytatta jó sorozatát a Manchester City, amely vasárnap 3-1-re legyőzte a Bournemouth együttesét, így továbbra is hatpontos lemaradással követi az éllovas Arsenalt. A találkozón duplázó Erling Haaland a mérkőzés utáni nyilatkozatában Pep Guardiola vezetőedzőnek üzenve elmondta, nem mindenki boldog a lecserélése miatt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 7:02
A norvég játékost a hajrában lehozta Pep Guardiola (Fotó: AFP/Paul Ellis)
Erling Haaland egészen remek formában kezdte az idényt, és a jelek szerint nem is szeretne lassítani a közeljövőben. A Manchester City csatára tíz fordulót követően 13 gólnál jár a bajnokságban, de a Bajnokok Ligája alapszakaszában három meccsen elért négy találata miatt sem kell szégyenkeznie, miközben a norvég válogatottban is szórja a gólokat. Minden sorozatot figyelembe véve 25-ször talált be eddig, és még csak november elejét írunk. 

Erling Haaland tovább folytatta a gólgyártást
Erling Haaland tovább folytatta a gólgyártást (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A 25 esztendős futballista legutóbb vasárnap, a Bournemouth kapuját vette be kétszer, a mesterhármas azonban nem jött össze, igaz, ebben az is szerepet játszhatott, hogy Pep Guardiola a 82. percben lecserélte őt.

Erling Haaland Guardiolának üzent

– Fontos győzelem volt, jó, hogy visszavágtunk az előző idegenbeli vereség után. Igyekeztem azzal segíteni a csapatot, hogy tettem a dolgomat. Legutóbb nem találtam be, de nem számít, hogy gólokkal vagy máshogy, a lényeg, hogy a Manchester City segítségére legyek. A mesterhármas?

Akadt néhány Fantasy Premier League-játékos, aki nem örült a lecserélésem miatt...

mondta a norvég, aki szintén nem volt boldog, amiért nem játszhatta végig a találkozót.

Az említett játékban Haaland már így is 98 pontnál jár, népszerűségét jól jelzi, hogy az idényben már nyolcszor nőtt az ára, amely a hétvégi teljesítményét követően ismét léphet egyet felfelé. 

Haaland legközelebb szerdán, a Bajnokok Ligájában folytathatja a gólgyártást, az újabb áldozat ezúttal korábbi klubja, a német Borussia Dortmund lehet.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

