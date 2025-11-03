Real MadridLiverpoolBajnokok LigájaSzoboszlai Dominik

Szoboszlai élete formájában játszik, a BL-ben gyerekkori álma ismét valóra válhat

Szoboszlai Dominik az RB Leipzig játékosaként már megtapasztalta, hogy milyen a Real Madrid ellen az első perctől a pályán lenni. Kedd este a Liverpool játékosaként is eljöhet ez a pillanat. Szoboszlai eddigi pályafutását végigkísérte a Real Madrid, ami nem véletlen, hiszen gyerekkori kedvenc csapatáról van szó. Hamarosan pedig nagy döntés előtt állhat Szoboszlai: Liverpool vagy Real Madrid?

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 4:45
Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen, erre vár már évek óta
Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen, erre vár már évek óta Forrás: firo Sportphoto/RALF IBING
Szombaton ismét tekintélyt parancsoló teljesítményt tett le az asztalra Szoboszlai Dominik. A Liverpool zsinórban négy elveszített bajnoki után nyert megint a Premier League-ben, mindezt az Aston Villa bánta az Anfielden. A szurkolóknál a meccs legjobbja a 25 éves magyar középpályás volt, még Németországban is aggódtak Florian Wirtzért Szoboszlai játéka után , miután a német csak a 77. percben állt be a pályára. Nem túlzás azt mondani, hogy Szoboszlai pályafutása eddigi legjobb formájában van, Arne Slot a pálya minden pontján maximálisan bízik benne. 

Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is a Liverpool vezére lehet
Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is a Liverpool vezére lehet. Fotó: DPA/Arne Dedert

Amikor augusztus végén Monacóban kihúzták a Bajnokok Ligája alapszakaszának menetrendjét, akkor sokan egyből piros tollal bekarikázták november 4-ét. Nem véletlen, hiszen kedden Liverpool–Real Madrid csúcsrangadót rendeznek a legrangosabb európai kupasorozatban. Sokat elmond a találkozó presztízséről, hogy Xabi Alonsónak amiatt kellett magyarázkodnia, amiért Liverpoolban nem fog edzést tartani több száz kamera előtt. A két csapat az előző alapszakaszban is találkozott egymással, szintén az Anfielden. Akkor Arne Slot együttese Alexis Mac Allister és Cody Gakpo góljával nyert 2-0-ra. Emlékezetes maradt a meccs Mohamed Szalah és Kylian Mbappé kihagyott tizenegyeséről is. 

Akkor Szoboszlai a kispadon kezdett, majd a hajrában állt be, most viszont ez a forgatókönyv szinte lehetetlen. Szoboszlai idáig az összes PL- és BL-mérkőzésen kezdett, és ez a sorozat aligha most fog megszakadni.

Szoboszlai gyerekkori álma újra megvalósulhat az Anfielden

Nem titok, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának gyerekként a Real Madrid volt a kedvenc csapata. Erről még az RB Leipzig játékosaként beszélt. 

Sokan álmodoztak arról, hogy a Bajnokok Ligájában játszanak a Real Madrid ellen a Bernabéuban, szóval ennél jobbat nem igazán tudok elképzelni. Gyermekkoromban Real-szurkoló voltam, de most már nem lehetek, viszont most játszhatunk velük, szóval mindent megteszünk

– mondta akkoriban Szoboszlai, aki a német csapat színeiben a 2022/2023-as idényben már pályára lépett a Real ellen a csoportkörben. Lipcsében a németek nyertek 3-2-re, míg Madridban a hazaiak arattak 2-0-s győzelmet. Szoboszlai mindkét meccset végigjátszotta. 

Szoboszlai Dominik 2022-ben még az RB Leipzig játékosaként lépett pályára a Real Madrid ellen
Szoboszlai Dominik 2022-ben még az RB Leipzig játékosaként lépett pályára a Real Madrid ellen. Fotó: Hendrik Schmidt/Deutsche Presse-Agentur GmbH

Tehát a gyerekkori álom már megvalósult korábban Szoboszlainak, de a keddi meccs mégiscsak más lesz. A Liverpool színeiben először kezdhet a királyi gárda ellen, ráadásul a három évvel ezelőtti önmagához képest hatalmas változáson ment keresztül. Ma már úgy írunk, beszélünk róla, mint a világ egyik legnagyobb klubja, a Liverpool meghatározó – sőt, idén talán a legjobb – játékosa. Jelenleg a Liverpool gépezete a magyar játékosnak köszönhetően működik, ezért pedig a szurkolók is nagyon hálásak

Liverpool vagy Real Madrid?

2018-ban a Nemzeti Sportnak adott interjúban Szoboszlai azt mondta, „az álmom, hogy egy nap a Real Madridban futballozzak, de ehhez rengeteget kell dolgoznom, emellett szerencse is kell hozzá. A spanyolos, technikás foci áll hozzám a legközelebb, és amióta az eszemet tudom, a madridiaknak szurkolok.” 

Amikor 2023-ban a Liverpoolba igazolt a magyar játékos, sokan pedzegették, hogy ez csak egy következő lépcsőfok lehet a Real Madrid irányába. 2024-ben spanyol pletykák is voltak arról, hogy a Real szívesen leigazolná őt – azt persze a mai napig nem tudjuk, hogy ezek a hírek mennyire voltak valósak. Szoboszlaiért a Realnak borsos árat kéne ma már fizetnie – a Transfermarkt legújabb adatai szerint a magyar játékos piaci értéke 85 millió euró –, kérdés, hogy a magyar játékos mit szeretne.

Szoboszlai szerződése 2028-ig szól a Vörösökkel, és az átigazolási piacon rendre jól értesült Fabrizio Romano szerint a Liverpool minél hamarabb szeretne szerződést hosszabbítani a magyar játékossal. 

Ha ezt aláírná Szoboszlai, akkor a Real-álomról minden bizonnyal egy ideig le kell mondania, de cserébe egy nap a Liverpool csapatkapitányi karszalagját örökölheti meg…

 

A két csapat legutóbbi egymás elleni meccse, ekkor Szoboszlai Dominik csere volt:

