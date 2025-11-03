Szoboszlai élete formájában játszik, a BL-ben gyerekkori álma ismét valóra válhat

Szoboszlai Dominik 2022-ben még az RB Leipzig játékosaként lépett pályára a Real Madrid ellen. Fotó: Hendrik Schmidt/Deutsche Presse-Agentur GmbH

Tehát a gyerekkori álom már megvalósult korábban Szoboszlainak, de a keddi meccs mégiscsak más lesz. A Liverpool színeiben először kezdhet a királyi gárda ellen, ráadásul a három évvel ezelőtti önmagához képest hatalmas változáson ment keresztül. Ma már úgy írunk, beszélünk róla, mint a világ egyik legnagyobb klubja, a Liverpool meghatározó – sőt, idén talán a legjobb – játékosa. Jelenleg a Liverpool gépezete a magyar játékosnak köszönhetően működik, ezért pedig a szurkolók is nagyon hálásak.

Liverpool vagy Real Madrid?

2018-ban a Nemzeti Sportnak adott interjúban Szoboszlai azt mondta, „az álmom, hogy egy nap a Real Madridban futballozzak, de ehhez rengeteget kell dolgoznom, emellett szerencse is kell hozzá. A spanyolos, technikás foci áll hozzám a legközelebb, és amióta az eszemet tudom, a madridiaknak szurkolok.”

Amikor 2023-ban a Liverpoolba igazolt a magyar játékos, sokan pedzegették, hogy ez csak egy következő lépcsőfok lehet a Real Madrid irányába. 2024-ben spanyol pletykák is voltak arról, hogy a Real szívesen leigazolná őt – azt persze a mai napig nem tudjuk, hogy ezek a hírek mennyire voltak valósak. Szoboszlaiért a Realnak borsos árat kéne ma már fizetnie – a Transfermarkt legújabb adatai szerint a magyar játékos piaci értéke 85 millió euró –, kérdés, hogy a magyar játékos mit szeretne.

Szoboszlai szerződése 2028-ig szól a Vörösökkel, és az átigazolási piacon rendre jól értesült Fabrizio Romano szerint a Liverpool minél hamarabb szeretne szerződést hosszabbítani a magyar játékossal.