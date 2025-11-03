Szoboszlai élete formájában játszik, a BL-ben gyerekkori álma ismét valóra válhat

Szombaton ismét tekintélyt parancsoló teljesítményt tett le az asztalra Szoboszlai Dominik. A Liverpool zsinórban négy elveszített bajnoki után nyert megint a Premier League-ben, mindezt az Aston Villa bánta az Anfielden. A szurkolóknál a meccs legjobbja a 25 éves magyar középpályás volt, még Németországban is aggódtak Florian Wirtzért Szoboszlai játéka után , miután a német csak a 77. percben állt be a pályára. Nem túlzás azt mondani, hogy Szoboszlai pályafutása eddigi legjobb formájában van, Arne Slot a pálya minden pontján maximálisan bízik benne.
Amikor augusztus végén Monacóban kihúzták a Bajnokok Ligája alapszakaszának menetrendjét, akkor sokan egyből piros tollal bekarikázták november 4-ét. Nem véletlen, hiszen kedden Liverpool–Real Madrid csúcsrangadót rendeznek a legrangosabb európai kupasorozatban. Sokat elmond a találkozó presztízséről, hogy Xabi Alonsónak amiatt kellett magyarázkodnia, amiért Liverpoolban nem fog edzést tartani több száz kamera előtt. A két csapat az előző alapszakaszban is találkozott egymással, szintén az Anfielden. Akkor Arne Slot együttese Alexis Mac Allister és Cody Gakpo góljával nyert 2-0-ra. Emlékezetes maradt a meccs Mohamed Szalah és Kylian Mbappé kihagyott tizenegyeséről is.
Akkor Szoboszlai a kispadon kezdett, majd a hajrában állt be, most viszont ez a forgatókönyv szinte lehetetlen. Szoboszlai idáig az összes PL- és BL-mérkőzésen kezdett, és ez a sorozat aligha most fog megszakadni.