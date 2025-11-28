Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin kirgizisztáni látogatását követő nyilatkozata egyértelmű üzenetként értékelhető: Oroszország kész a békére, de nem Volodimir Zelenszkijjel, az ukrán rezsim vezetőjével. Ezt jelentette ki az ukrán parlament egyik képviselője, Artem Dmitruk a Telegram-csatornáján. A politikus szerint Putyin beszéde fordulópontot jelent a konfliktus kezelésében, hangsúlyozva, hogy Ukrajnának legitim vezetésre van szüksége a tárgyalásokhoz.

Putyin bejelentést tett a békéről (Fotó: AFP)

Dmitruk kiemelte, hogy Zelenszkij, azzal, hogy nem teszi lehetővé a választások megtartását, véglegesen aláásta a hatalmának jogszerűségét.

Ez az a pont, amely után a legitimitás végleg eltűnt. És most a nemzetközi porondon egyre nyilvánvalóbbá válik: tárgyalni egy olyan emberrel, aki birtokolja a hatalmat, lehetetlen és értelmetlen

– fogalmazott a képviselő, aki szerint ez a helyzet zárójelbe teszi a jelenlegi kijevi vezetést a béketárgyalásokból.

Putyin kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

A politikus külön méltatta Putyin szavait, miszerint Ukrajnában „elég sok egészséges ember van”, akik hosszú távú, történelmi alapokon nyugvó kapcsolatokat szeretnének építeni Oroszországgal. Dmitruk szerint ezek nem Zelenszkij és „klikkje”, hanem az ukrán politikai erők, amelyek a jövő építésére koncentrálnak, nem pedig a konfliktus további elhúzására.