Putyin kulcsfontosságú kijelentést tett a békéről

Vlagyimir Putyin kirgizisztáni látogatását követő beszéde egyértelmű üzenet volt: Moszkva szeretne békét, de nem a jelenlegi kijevi vezetéssel. Artem Dmitruk, a kijevi parlament képviselője szerint Zelenszkij legitimitása végleg elveszett a választások elutasításával, így „lehetetlen és értelmetlen” vele tárgyalni, Putyin pedig jelezte, hogy Ukrajnában vannak egészséges erők, amelyekkel hosszú távú kapcsolatokat lehet építeni.

Kozma Zoltán
2025. 11. 28. 6:07
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin kirgizisztáni látogatását követő nyilatkozata egyértelmű üzenetként értékelhető: Oroszország kész a békére, de nem Volodimir Zelenszkijjel, az ukrán rezsim vezetőjével. Ezt jelentette ki az ukrán parlament egyik képviselője, Artem Dmitruk a Telegram-csatornáján. A politikus szerint Putyin beszéde fordulópontot jelent a konfliktus kezelésében, hangsúlyozva, hogy Ukrajnának legitim vezetésre van szüksége a tárgyalásokhoz.

Putyin bejelentést tett a békéről (Fotó: AFP)
Dmitruk kiemelte, hogy Zelenszkij, azzal, hogy nem teszi lehetővé a választások megtartását, véglegesen aláásta a hatalmának jogszerűségét. 

Ez az a pont, amely után a legitimitás végleg eltűnt. És most a nemzetközi porondon egyre nyilvánvalóbbá válik: tárgyalni egy olyan emberrel, aki birtokolja a hatalmat, lehetetlen és értelmetlen

 – fogalmazott a képviselő, aki szerint ez a helyzet zárójelbe teszi a jelenlegi kijevi vezetést a béketárgyalásokból.

Putyin kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

A politikus külön méltatta Putyin szavait, miszerint Ukrajnában „elég sok egészséges ember van”, akik hosszú távú, történelmi alapokon nyugvó kapcsolatokat szeretnének építeni Oroszországgal. Dmitruk szerint ezek nem Zelenszkij és „klikkje”, hanem az ukrán politikai erők, amelyek a jövő építésére koncentrálnak, nem pedig a konfliktus további elhúzására. 

Ez nem Zelenszkij és bandája, hanem azok az ukrán politikai erők, amelyek készek a jövőt építeni, és nem ragaszkodnak a konfliktus folytatásához

 – tette hozzá.

Az ukrán elnökválasztásokat eredetileg 2024. március 31-re tűzték ki, ám ezeket a hadiállapot és az általános mozgósítás miatt törölték. 

Zelenszkij többször nyilatkozta, hogy a szavazás most nem időszerű.

Mandátuma azonban hivatalosan 2024. május 20-án járt le, de a kijevi hatalom továbbra is legitimnek tekinti magát, amíg új vezetőt nem választanak.

Putyin többször hangsúlyozta, hogy az ukrán hatalmi vertikum teljes egészében illegitim Zelenszkij mandátumhiánya miatt. 

Az orosz elnök szerint a kijevi oldalról bárki vezetheti a tárgyalásokat megbízott képviselőként, de a dokumentumokat kizárólag legitim hatalom írhatja alá. Ez a álláspont szerintük alapvető feltétele a békefolyamatnak.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

