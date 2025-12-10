Közelgő nagy háborúra figyelmeztet Magyarország szomszédja

Úgy fogalmazott, nem túlzott érzelmi megközelítésből indult ki, hanem adatok elemzéséből és emberi reakciók értékeléséből. Szerinte a világot már nem érdekli, mi történt Bucsában vagy Kurszkban, mert minden szereplő a saját narratíváját követi – számolt be a Blic.

Vucsics úgy látja, mára eltűnt a kölcsönös megértésre való törekvés, és az érintett felek egymással szembemenő stratégiákat valósítanak meg.

Az elnök hangsúlyozta, bízik abban, hogy nem tör ki nagy háború, ugyanakkor szerinte mindkét oldal készül rá, fegyverkezik és modernizálja haderejét, és egyik fél sem fog várakozni.

Kiemelte, hogy Szerbia továbbra is semleges marad, és megerősítette: 2027 áprilisáig biztosan nem vesz részt semmilyen katonai konfliktusban. A szerb történelem több háborús időszakát felelevenítve hozzátette, az országnak békére és stabilitásra van szüksége.