háborúfigyelmeztetésAlekszandar Vucsics

Közelgő nagy háborúra figyelmeztet Magyarország szomszédja

Alekszandar Vucsics úgy látja, hogy másfél éven belül komoly háborús veszély fenyeget Európában, és bár sokan túlzónak tartják szavait, felidézte: az ukrajnai háború kitörésére is jó előre figyelmeztetett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 13:39
Orbán Viktor, háború, Európa
Közelgő háborúra figyelmeztetnek Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alekszandar Vucsics szerb elnök a „Beltax” fórumon arról beszélt, hogy a gázmegállapodással kapcsolatos információkat továbbra is Moszkvától várják, ugyanakkor Szerbia nyitott az energiaforrások diverzifikálására. Úgy fogalmazott, racionális és pragmatikus embernek tartja magát, ám véleménye szerint a nemzetközi politikából mára eltűnt a racionalitás. Hozzátette, bár sok folyamatot előre lát, számos kérdésben – így az ország energiahelyzetének alakulásában – nem tud biztos prognózist adni. Szerinte a világ egyre inkább elzárkózik egymástól, és másfél éven belül komoly háborús veszély fenyeget. Felidézte, hogy korábban is tett ilyen előrejelzéseket, amelyek szerinte beigazolódtak – ahogyan az ukrajnai háború kitörését is jóval előre jelezte – számolt be az Origo.

Alekszandar Vucsics súlyos háborús veszélyre hívja fel a figyelmet (Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
Alekszandar Vucsics súlyos háborús veszélyre hívja fel a figyelmet (Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Úgy fogalmazott, nem túlzott érzelmi megközelítésből indult ki, hanem adatok elemzéséből és emberi reakciók értékeléséből. Szerinte a világot már nem érdekli, mi történt Bucsában vagy Kurszkban, mert minden szereplő a saját narratíváját követi – számolt be a Blic.

Vucsics úgy látja, mára eltűnt a kölcsönös megértésre való törekvés, és az érintett felek egymással szembemenő stratégiákat valósítanak meg.

Az elnök hangsúlyozta, bízik abban, hogy nem tör ki nagy háború, ugyanakkor szerinte mindkét oldal készül rá, fegyverkezik és modernizálja haderejét, és egyik fél sem fog várakozni. 

Kiemelte, hogy Szerbia továbbra is semleges marad, és megerősítette: 2027 áprilisáig biztosan nem vesz részt semmilyen katonai konfliktusban. A szerb történelem több háborús időszakát felelevenítve hozzátette, az országnak békére és stabilitásra van szüksége.

Vucsics arról is beszélt, hogy jó viszonyt ápol Volodimir Zelenszkijjel. Elmondása szerint az ukrán elnök érti Szerbia álláspontját, és legutóbbi egyeztetésükön nem fegyverekről, hanem a háborút követő újjáépítési lehetőségekről tárgyaltak, több ország közös projektjeit számba véve.

A szerb államfő jelezte azt is, hogy rövidesen találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Közölte, hogy javaslattal készül: szerinte az Európai Uniónak a Nyugat-Balkán valamennyi tagjelölt országát egyszerre, teljes jogú tagként kellene felvennie.

Úgy véli, ez szolgálná leginkább a régió és egész Európa érdekeit, mert ha egyes országokat felvesznek, másokat pedig nem, az újabb feszültségeket okozhat. Hozzátette, Szerbia továbbra is az európai irányt kívánja követni, miközben megőrzi hagyományos kapcsolatait is.

Borítókép: Háború – illusztráció (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu