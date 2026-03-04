Rendkívüli

Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

BKK-BKVtömegközlekdésvillamos

Razziázott a BKK, 156 embert igazoltattak, két körözött személyt elfogtak

A BKK járatain 75 ezer utas esett át ellenőrzésen februárban. Az ellenőrzöttek kevesebb mint egy százalékát pótdíjazták.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 17:33
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
Több mint 75 ezer utast ellenőriztek februárban a főváros több forgalmas járatán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai a fővárosi önkormányzati rendészekkel közösen, az ellenőrzöttek kevesebb mint egy százalékát pótdíjazták – tudatta a BKK szerdán.

75 ezer utast ellenőriztek februárban
75 ezer utast ellenőriztek februárban
Fotó: MTVA/Jászai Csaba

A februári összehangolt akciókban a BKK-jegyellenőrök 75 819 utast ellenőriztek, és az ellenőrzöttek kevesebb mint egy százalékát pótdíjazták, továbbá az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket kizárták az utazásból.

A BRFK munkatársai fokozott figyelmet fordítottak a kijelölt járatokra, valamint a megállók és a metróállomások környékére,

az ellenőrzések során 156 embert igazoltattak, két körözött embert elfogtak, egy embert bűncselekmény gyanúja, egy másikat szabálysértés miatt állítottak elő, továbbá közterületi szeszesital-fogyasztás miatt egy emberre helyszíni bírságot szabtak ki.

 Budapesti Közlekedési Központ kiemelte:

A BKK elkötelezett amellett, hogy a fővárosi tulajdonú közszolgáltatókkal, valamint az állami és civil szervezetekkel együttműködve tovább erősítse a közösségi közlekedést használók biztonságát, és ezzel hozzájáruljon Budapest élhetőségének javításához.

Ennek érdekében a járatok ellenőrzése mellett februárban a BRFK közlekedésrendészeti főosztály rendőreivel együttműködve két alkalommal tartottak ellenőrzést a buszsávok szabályos használatának vizsgálatára. Az akciók során 129 járművezető kapott helyszíni bírságot buszsáv jogosulatlan használata miatt, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek.

Továbbá a közlekedési hatóság bevonásával ellenőrizték a taxikat, valamint az engedéllyel vagy engedély nélkül személyszállítást végző gépjárműveket. Az ellenőrzések során a BKK munkatársai hét esetben tártak fel szabálytalanságot.

A BKK emlékeztetett: a BRFK-val közösen 2025-ben csaknem 150 alkalommal szerveztek ellenőrzést.

Az akciók folytatódnak, az együttműködésben részt vevők célja, hogy – a lakossági visszajelzéseket is figyelembe véve – tovább növeljék a járatellenőrzések hatékonyságát és erősítsék a közösségi közlekedés biztonságát – olvasható a kommünikében.

 


