Nem csoda, hogy a rendőrök arcára fagyott a mosoly: nem elég a csúszós út, négyen is ittasan ültek volán mögé

Négy ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai. A rendőrök az új évben is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzésekkor az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, nagy kockázatot jelentenek a biztonságos közlekedés számára – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat

– hangsúlyozta a rendőrség.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjain január 5. és 11. között két balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban négy ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhattak volna.

A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan vagy bódultan vezetnek járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik.