Ukrán drónok csapást mértek egy orosz R–330Zh Zhytel típusú jelzavaró állomásra a megszállt Luhanszk régióban, számolt be az Origo. Az október 6-án kiadott jelentés szerint a drónok sikeresen azonosították és megsemmisítették a célpontot – írja a The Kyiv Independent.
Ukrán dróncsapás ért egy fontos orosz rendszert
Ukrán források szerint drónok semmisítettek meg egy ritka orosz jelzavaró állomást a megszállt Luhanszk térségében. A rendszer alkalmas volt a földi és légi kommunikáció megzavarására, valamint a GPS-jelek blokkolására is. A harctéren mindkét fél gyakran alkalmaz drónokat, mivel ezek hatékony és viszonylag olcsó eszközei a modern hadviselésnek.
Dróncsapás tette tönkre az orosz rendszert
*R–330Zh Zhytel rendszer képes a VHF, UHF és L sávokban működő ukrán kommunikációs rendszerek észlelésére, iránymérésére és megzavarására.
A jelentés alapján az R–330Zh rendszer 25 kilométeres hatótávon belül képes a földi rádiókommunikáció zavarására, és ez a hatótáv akár 50 kilométer is lehet a légi járművek, például drónok esetében. Kijev rendszeresen hajt végre támadásokat az orosz katonai létesítmények és eszközök ellen mind a megszállt területeken, mind Oroszország belső régióiban, korábban írtunk róla, hogy ukrán dróncsapás ért egy hatalmas távolságra lévő orosz vegyi üzemet.
Borítókép: Bombával felszerelt ukrán drón (Fotó: AFP)
Salis-ügy: Dömötör Csaba erős vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben
Ha Magyar Péter ott lett volna, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia. Azért, mert társaival véresre vert magyarokat a budapesti utcán – jelentette ki Dömötör Csaba.
Zelenszkij felesége és a csendes luxus
Az ukrán elnök felesége szeret öltözködni.
Megköttetett az alku: Brüsszel megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist+VIDEÓ

Ilaria Salist hősként ünnepelték.
Ilaria Salist hősként ünnepelték.
Deutsch Tamás: A Tisza Párt sok tízezer magyar egyetemistára támad rá
Folytatódik a Tisza Párt botránysorozata.
