Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

rádiókommunikációdróncsapásorosz-ukrán háború

Ukrán dróncsapás ért egy fontos orosz rendszert

Ukrán források szerint drónok semmisítettek meg egy ritka orosz jelzavaró állomást a megszállt Luhanszk térségében. A rendszer alkalmas volt a földi és légi kommunikáció megzavarására, valamint a GPS-jelek blokkolására is. A harctéren mindkét fél gyakran alkalmaz drónokat, mivel ezek hatékony és viszonylag olcsó eszközei a modern hadviselésnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 13:57
Bombával felszerelt ukrán drón (Fotó: AFP)
Bombával felszerelt ukrán drón (Fotó: AFP) Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrán drónok csapást mértek egy orosz R–330Zh Zhytel típusú jelzavaró állomásra a megszállt Luhanszk régióban, számolt be az Origo. Az október 6-án kiadott jelentés szerint a drónok sikeresen azonosították és megsemmisítették a célpontot – írja a The Kyiv Independent.

Ukrán dróncsapás pusztított el egy rendkívül ritka orosz jelzavaró állomást
Ukrán dróncsapás pusztított el egy rendkívül ritka orosz jelzavaró állomást
 Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Dróncsapás tette tönkre az orosz rendszert

*R–330Zh Zhytel rendszer képes a VHF, UHF és L sávokban működő ukrán kommunikációs rendszerek észlelésére, iránymérésére és megzavarására.

A jelentés alapján az R–330Zh rendszer 25 kilométeres hatótávon belül képes a földi rádiókommunikáció zavarására, és ez a hatótáv akár 50 kilométer is lehet a légi járművek, például drónok esetében. Kijev rendszeresen hajt végre támadásokat az orosz katonai létesítmények és eszközök ellen mind a megszállt területeken, mind Oroszország belső régióiban, korábban írtunk róla, hogy ukrán dróncsapás ért egy hatalmas távolságra lévő orosz vegyi üzemet.

Borítókép: Bombával felszerelt ukrán drón (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Merkel megdöbbentő kijelentést tett az orosz–ukrán háború felelőseiről

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu