Dróncsapás tette tönkre az orosz rendszert

*R–330Zh Zhytel rendszer képes a VHF, UHF és L sávokban működő ukrán kommunikációs rendszerek észlelésére, iránymérésére és megzavarására.

A jelentés alapján az R–330Zh rendszer 25 kilométeres hatótávon belül képes a földi rádiókommunikáció zavarására, és ez a hatótáv akár 50 kilométer is lehet a légi járművek, például drónok esetében. Kijev rendszeresen hajt végre támadásokat az orosz katonai létesítmények és eszközök ellen mind a megszállt területeken, mind Oroszország belső régióiban, korábban írtunk róla, hogy ukrán dróncsapás ért egy hatalmas távolságra lévő orosz vegyi üzemet.